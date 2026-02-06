Dove vedere Verona-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Il Verona ospita il Pisa nel match che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A : le due squadre, entrambe all'ultimo posto in classifica, hanno appena cambiato l'allenatore in panchina. Nei gialloblù Paolo Sammarco , tecnico della Primavera, ha preso il posto dell'esonerato Paolo Zanetti, mentre per i toscani, al posto di Alberto Gilardino, è arrivato Oscar Hiljemark .

Verona-Pisa, l'orario

Verona-Pisa si disputerà oggi, venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Pisa in diretta tv

Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Pisa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Verona-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.