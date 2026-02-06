Dove vedere Verona-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
Il Verona ospita il Pisa nel match che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: le due squadre, entrambe all'ultimo posto in classifica, hanno appena cambiato l'allenatore in panchina. Nei gialloblù Paolo Sammarco, tecnico della Primavera, ha preso il posto dell'esonerato Paolo Zanetti, mentre per i toscani, al posto di Alberto Gilardino, è arrivato Oscar Hiljemark.
Verona-Pisa, l'orario
Verona-Pisa si disputerà oggi, venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Pisa in diretta tv
Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Pisa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Verona-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Slotsager, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Orban, Bowie. All.: Sammarco
34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 12 Bradaric, 70 Fallou, 4 Lovric, 11 Akpa-Akpro, 21 Harroui, 36 Niasse, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan.
Indisponibili: Belghali, Bella-Kotchap, Gagliardini, Suslov, Valentini.
Squalificati: Sarr. Diffidati: Akpa-Akpro, Orban.
PISA (3-4-3): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Durosinmi. All.: Hiljemark
A disposizione: 22 Nicolas, 26 Coppola, 33 Calabresi, 8 Hojholt, 6 Marin, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 36 Piccinini, 19 Iling, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 42 Bettazzi, 9 Meister, 81 Stojilkovic, 90 Lorran
Indisponibili: Semper, Albiol, Denoon e Vural.
Squalificati: - Diffidati: Aebischer e Marin
Il Verona ospita il Pisa nel match che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: le due squadre, entrambe all'ultimo posto in classifica, hanno appena cambiato l'allenatore in panchina. Nei gialloblù Paolo Sammarco, tecnico della Primavera, ha preso il posto dell'esonerato Paolo Zanetti, mentre per i toscani, al posto di Alberto Gilardino, è arrivato Oscar Hiljemark.
Verona-Pisa, l'orario
Verona-Pisa si disputerà oggi, venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Pisa in diretta tv
Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Pisa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Verona-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.