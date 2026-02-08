Ordoñez condanna il Bologna al 94': crisi Italiano, quarto ko consecutivo in Serie A

Il Parma vince al Dall'Ara con un finale incredibile: 1-0 contro il Bologna nel Derby dell'Emilia . Ordoñez decide la partita con un grandissimo gol in pieno recupero, pochi minuti dopo il palo colpito da Orsolini . Gara che finisce in 10 contro 10 con le espulsioni di Pobega per Italiano e Troilo per Cuesta. Quarta sconfitta consecutiva per il Bologna che continua ad allontanarsi dai piazzamenti europei. Vittoria importantissima per il Parma in ottica salvezza.

Il Bologna cade ancora, il Parma espugna il Dall'Ara

Sfida che inizia con ritmi molto bassi ma viene cambiata dall'espulsione al 22' ai danni di Pobega: il centrocampista del Bologna entra da dietro in maniera scomposta su Keita, Collu viene richiamato dal Var e, dopo l'on field review, estrae il cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Italiano mette sotto pressione i gialloblù che si richiudono nella propria metà campo. E non cambia lo spartito nella ripresa dove subito in apertura Dallinga sfiora il gol sprecando una grande occasione sottoporta mettendola alta sopra la traversa. I rossoblù però non riescono a sfondare il muro difensivo strutturato da Cuesta e prova ad approfittarne il Parma che passa in vantaggio intorno al 70' grazie all'autorete sfortunata di Castro, ma vantaggio che viene annullato dopo il conulto del Var per il fuorigioco di Pellegrino. Nel finale torna la parità numerica dopo il secondo giallo estatto ai danni di Troilo. Entrambe le squadre vanno all'attacco per cercare la vittoria: Orsolini colpisce un palo, ma in pieno recupero va avanti il Parma con la rete di Ordonez. L'argentino dal limite dell'area fa partire un tiro imparbile per Skorupski all'angolino. Negli ultimi minuti di recupero protagonista Corvi che prima evita l'autogol di Delprato con un grande intervento, poi respinge il tiro pericoloso di Orsolini.