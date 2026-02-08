Corriere dello Sport.it
La magia di Banda lancia Di Francesco: il Lecce torna a vincere, Udinese ko

La magia di Banda lancia Di Francesco: il Lecce torna a vincere, Udinese ko

Nel primo tempo Solet su rigore risponde al gol del nuovo arrivato Gandelman. I salentini si allontanano dalla zona retrocessione
2 min
Vittoria importantissima per il Lecce: 2-1 al Via del Mare contro l'Udinese. I salentini portano a casa tre punti fondamentali per la lotta salvezza grazie alla magia di Banda su punizione nel finale. Nel primo tempo, Solet su rigore aveva risposto al gol del nuovo arrivato Gandelman. Il Lecce non vinceva da quasi due mesi. La squadra di Di Francesco approfitta dello stop casalingo della Fiorentina e si porta a +3 dalla zona retrocessione.

Banda decide Lecce-Udinese: Di Francesco stacca la Fiorentina

Sfida che parte subito fortissimo con il Lecce che passa in vantaggio dopo appena cinque minuti con il nuovo arrivato Gandelman: l'israeliano sfrutta l'errore di Solet, riceve palla in mezzo all'area e la mette dentro. Lecce che comunque continua a spingere mantenendo un'ottima solidità difensiva. Alla prima vera occasione, l'Udinese conquista un calcio di rigore, netto dopo l'intervento in ritardo di Gaspar su Zemura in area. Dal dischetto si presenta Solet che spiazza Falcone. Qualche battibecco tra il portiere del Lecce e i giocatori dell'Udinese, spenti subito dall'arbitro. Nella ripresa il Lecce domina e porta avanti un forcing infinito sulla difesa dell'Udinese. Danilo Veiga obbliga Okoye a compiere un grande intervento per evitare il vantaggio con un bel tiro dalla distanza. Fanno lo stesso Ramadani, il portiere dell'Udinese blocca ancora, e N'Dri, con il tiro dal limite che va a finire di poco al lato. Nel finale arriva Stulic colpisce anche la traversa, ma a riportare avanti i salentini è Lameck Banda che con una parabola stupenda mette dentro una punizione dal limite dell'area. 

