Il Lecce risponde alla Fiorentina: Galdeman e Ramadani piegano il Cagliari in Sardegna     

Cagliari-Lecce, i gol nella ripresa

Il primo tempo è vibrante dopo una prima fase di studio. Le occasioni sono tante da una parte e dall’altra, ma la partita non si sblocca, nonostante la solita prestazione da predestinato di Palestra. La prima chance è di capitan Pavoletti, a sorpresa titolare, dagli sviluppi di un corner: palla sopra la traversa. Poi Sottil spreca un’occasione d’oro di controbalzo sparando alto da buona posizione. Era un rigore in movimento. Pochi minuti dopo stesso film dall’altra parte del campo, con Zappa che spara la palla sopra la traversa mentre era tutto solo in area, complice un rimpallo aereo. Prima del riposo ci prova anche Sulemana in tuffo senza successo. Nella ripresa il Lecce alza i giri al motore e bussa due volte. Prima Cheddira scalda i guanti a Caprile, poi al 64’ cambia il punteggio: Sottil disegna una traiettoria forte e tesa per Galdeman, abile a segnare di testa da due passi, 1-0. Obert tenta invano di riaprire la contesa, ma i salentini chiudono i giochi al minuto 76, quando Ramadani sorprende Caprile da posizione defilata sul primo palo. Il portiere non è esente da colpe perché legge male il rimbalzo. Il bis è una mazzata per il Cagliari che non può fare altro che leccarsi le ferite nonostante il forcing finale, condotto da Palestra e Sulemana.