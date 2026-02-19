Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Trasferte Roma, Napoli e Fiorentina: confermato il divieto. La decisione del Tar sui ricorsi

Ecco la decisione presa dal Tribunale Amministrativo Regionale: i dettagli
TagsRomanapoliFiorentina

Il TAR ha respinto i ricorsi di Roma, Napoli e Fiorentina per quanto concerne il divieto di trasferte imposto dopo gli scontri avvenuti nelle scorse settimane. Decisione confermata. Nulla da fare per le tifoserie delle squadre allenate da Gasperini, Conte e Vanoli.

Ricorsi Roma, Napoli e Fiorentina contro il divieto di trasferte: la decisione del Tar

l TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto, con quattro ordinanze depositate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), le domande cautelari presentate dalle associazioni dei tifosi di AS Roma, ACF Fiorentina e SSC Napoli contro i decreti del Ministero dell'Interno che hanno disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica. I provvedimenti risalgono agli scontri tra opposte tifoserie avvenuti lungo tratti autostradali, durante gli spostamenti verso gli impianti sportivi sede delle partite. Il Tar ha ritenuto prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il decreto relativo alla tifoseria della Lazio non è stato impugnato. Per quanto riguarda la Roma, in particolare, l’ordinanza n. 1066 ha accolto il ricorso limitatamente al divieto di trasferta per i residenti nelle province del Lazio diverse da Roma, circoscrivendo così la portata della misura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

