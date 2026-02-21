Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Abodi contro la squalifica di Kalulu, la posizione è netta: "Errore evidente, non comprendo il perché..."

Abodi contro la squalifica di Kalulu, la posizione è netta: "Errore evidente, non comprendo il perché..."

Le parole del Ministro dello Sport dopo la decisione della Figc di negare la grazia al giocatore della Juve: ecco cosa ha detto
1 min
TagskaluluAbodijuve

Nessuna grazia per Pierre Kalulu. Dopo i fatti di Inter-Juve, il giocatore francese dei bianconeri è costretto a saltare la partita casalinga contro il Como. Nonostante sia stato riconosciuto da tutte le parti in causa che Kalulu sia stato vittima di un errore evidentissimo, La Figc ha deciso di respingere la richiesta di grazia avanzata dalla Juventus per acclarata ingiustizia. A intervenire sulla questione è stato anche il Ministro dello Sport Abodi: "La decisione della Figc su Kalulu? La rispetto, ma non la comprendo".

Negata la grazia a Kalulu, le parole di Abodi

A margine della sua visita a Casa Italia a Milano per le Olimpiadi Invernali, Abodi ha continuato: "Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse serviva un po' di coraggio in più. Sarebbe stato opportuno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

