Giudice Sportivo, sette squalificati per la 27esima giornata di Serie A: le decisioni su Bastoni e Locatelli

Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo la ventiseiesima giornata di Serie A . Tra gli espulsi, stop di una giornata per Almoatasembellah Ali Mohamed Elmusrati (Hellas Verona), Emirhan Ilkhan (Torino) e Yerry Mina (Cagliari). Tutti salteranno il prossimo match.

Giudice Sportivo, sette squalificati per la 27esima giornata di Serie A

Tra i non espulsi, squalifica per un turno e ammenda di 2.000 euro per Dodo (Fiorentina), punito per simulazione e già diffidato. Un turno anche per Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus) e Sebastian Walukiewicz (Sassuolo), tutti fermati per quinta ammonizione. Capitolo società: multa di 20mila euro al Milan per il ritardo nell’inizio della gara e della ripresa. Ammende da 8mila euro a Como e Lecce, 5mila ad Atalanta e Bologna, 3mila alla Juventus per responsabilità oggettiva.