mercoledì 25 febbraio 2026
Professionismo arbitri, incontro Gravina-Rocchi: quando potrebbe entrare in vigore la riforma

Summit tra il presidente della Figc e i vertici dell'Aia per discutere del progetto di riforma riservato alla classe élite: tutti i dettagli
2 min
TagsArbitrigravinaRocchi

ROMA - Con gli arbitri costantemente nella bufera dopo ogni giornata di campionato, la Figc continua a lavorare al progetto che prevede il professionismo per la classe élite arbitrale. Un tema, questo, al centro dell'incontro odierno tra il presidente federale Gabriele Gravina e i vertici dell'Aia.

Professionismo arbitri: Gravina incontra i vertici Aia

L'idea di Gravina è nota: far nascere una Pgmol all'italiana, attraverso la creazione di una una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla federazione, completamente autonoma e destinata al professionismo degli arbitri di Serie A e B. All'incontro in Federcalcio, iniziato intorno alle ore 15, sono presenti Gravina, il designatore Can, Gianluca Rocchi e il vicepresidente Aia, Francesco Massini. Manca il n.1 dell'Aia, Antonio Zappi, inibito per 13 mesi.

Quando potrebbe entrare in vigore la riforma

È un primo incontro senza le leghe interessate che verranno coinvolte invece nelle successive riunioni ma che già lo scorso giovedì erano state messe al corrente della bozza di riforma pensata da Gravina. L'obiettivo è quello di arrivare a una riforma della classe arbitrale già dalla prossima stagione.

 

 

 

