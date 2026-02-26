Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Juve è anche un intreccio di mercato tra Celik e Senesi

Il turco, svincolato, sembra vicino ai bianconeri (e occhio all’Inter). L’argentino, libero dal Bournemouth, vorrebbe giocare in Italia
Fabio Massimo Splendore
4 min

In campo ci si gioca il posto per la Champions 2026-2027, fuori Roma-Juve è una sfida con contenuti di mercato per cuori forti. In questo momento la partita sulle stategie future è doppia: da una parte c’è Zeki Celik, l’esterno turco in uscita da Trigoria a scadenza, dall’altra Marcos Senesi, il difensore centrale argentino agli ultimi quattro mesi di contratto con il Bournemouth e pronto per una nuova esperienza con cartellino gratis. Due storie in cui i destini dei giallorossi e dei bianconeri si incrociano.

Il futuro di Celik

Celik è arrivato alla scadenza di contratto senza che a tempo debito (un anno e mezzo prima da prassi) nessuno fosse spinto dall’idea di proporre un rinnovo. Ma rispetto a qualsiasi incremento di rendimento che pure c’è stato nelle prestazioni, i circa 3,8 milioni che ora il suo entourage chiede per firmare un rinnovo, per la Roma non sono sostenibili. Significherebbe mettere Celik tra i più importanti stipendi della rosa con inevitabili ricadute: alla porta del ds Massara busserebbero in parecchi e la bilancia va tenuta in equilibrio. Diverso è prendere Celik a zero e garantirgli quell’ingaggio: la Juve ci sta fortemente pensando (a fronte anche di un monte ingaggi più alto che in casa romanista) e il giocatore ha caratteristiche che rientrebbero bene nel calcio di Spalletti. Gli accordi si possono fare verbalmente e scriverli dopo: i dialoghi sono intercorsi da un po’. Certo che l’attuale incertezza sul posto Champions in casa Juve potrebbe rendere meno celere il tutto. E allora occhio all’Inter che in quella zona del campo cerca e le operazioni a costo zero le fa per vocazione da anni.

L'argentino e il mercato

Senesi è a scadenza: argentino, passaporto italiano, esperienza internazionale collaudata in Europa. Occhio a bollare operazioni come fattibili o non fattibili quando i parametri sono questi. La Juventus e la Roma si sono mosse: entrambe, senza ombra di dubbio e senza scomodare altre presunte verità (ah, i detentori della verità). Non significa che Senesi arriverà a Torino o nella Capitale cento per cento a luglio: troppo facile. Ma il mercato vive di fasi e in questa fase l’interesse per il centrale che lascerà il Bournemouth è vivo e verificabile. Non lo negano i due club, non lo negano nemmeno fonti inglesi e persone vicine al giocatore. I suoi manager della Roof sono certamente molto abbottonati, ma hanno avuto contatti con i due club italiani. Si potrebbe aggiungere che l’Atalanta di Gasperini lo aveva cercato nel 2020. Senesi non ha fretta, l’idea di giocare in Italia però - altro aspetto certo - gli piace parecchio. Lo stipendio, conti sull’unghia, è un ulteriore aspetto a favore: i suoi 2 netti attuali, potrebbero arrivare a 2,7/2,8 restando un ingaggio più che sostenibile. Postilla sulla Roma: non risulterebbe affatto tra i profili in esame il turco Kabak (stessi manager di Celik). Mancino, abile uomo su uomo e nelle uscite palla al piede (che piacciono tanto a Gasp e Spalletti), Senesi vuole scegliere bene, in Spagna e in Inghilterra ha altri estimatori. Ma l’Italia...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Senesi, la Roma spingeCelik, niente intesa con la Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS