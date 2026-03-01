Stoico Sassuolo, stop all'Atalanta che paga l'enorme sforzo per il ko al Borussia

Grande prova dei neroverdi, pur in 10 contro 11 dal 16' per l'espulsione di Pinamonti. Grosso alla terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei gare, contro una Dea alla prima sconfitta in campionato nel 2026, con poche energie dopo la grande impresa in Champions

Il Sassuolo era fra i peggiori avversari che l'EuroAtalanta potesse incontrare, subito dopo la storica rimonta compiuta in Champions League eliminando il Borussia e qualificandosi agli ottavi di finale del massimo torneo continentale, unica squadra italiana rimasta in lizza. Prima di affrontare i nerazzurri, infatti, la squadra di Grosso aveva vinto 4 delle