Dove vedere Pisa-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il lunedì della ventisettesima giornata di Serie A presenta due posticipi. Il primo, alle 18:30, è alla Cetilar Arena, con il Pisa di Hiljemark, ultimo a pari merito con il Verona, ospita il Bologna di Italiano, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà la Roma.
Pisa-Bologna, l'orario
Pisa-Bologna andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Bologna in diretta tv
Pisa-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Pisa-Bologna in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Hiljemark e Italiano
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Semper, Canestrelli, Coppola, Albiol, Hojholt, Akinsanmiro, Leris, Piccinini, Loyola, Cuadrado, Stengs, Tramoni, Meister, Stojilkovic, Lorran.
Indisponibili: Scuffet, Denoon e Vural. Squalificati: -. Diffidati: Aebischer.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Pobega, Moro, Ferguson, Bernardeschi, Castro, Rowe, Dominguez.
Indisponibili: Heggem, Lykogiannis, Miranda. Squalificati: -. Diffidati: Ferguson, Freuler, Cambiaghi.
