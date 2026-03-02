Dove vedere Pisa-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Bologna, l'orario

Pisa-Bologna andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Bologna in diretta tv

Pisa-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Pisa-Bologna in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.