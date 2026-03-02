Il ricordo da brividi per Davide Astori prima di Udinese-Fiorentina: lacrime e commozione non solo tra i tifosi

Udinese-Fiorentina, tifosi in lacrime nel ricordo di Astori

Sul prato dell’impianto friulano è stato osservato un momento commemorativo dedicato all’ex difensore, tragicamente scomparso proprio alla vigilia di una sfida tra le due squadre otto anni fa. Astori è stato ricordato sulle note d Fango, canzone di Jovanotti, interpretata dal giovane Alessandro Tomasi con tutto lo stadio in lacrime, tra cui anche la collega giornalista Marina Presello. Contestualmente è stato presentato un progetto di prevenzione cardiologica realizzato insieme al reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: attivati screening gratuiti aperti alla cittadinanza, nel segno della tutela della salute. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, il difensore viola Luca Ranieri ha ricordato Astori: “E’ una partita molto importante, nel ricordo di Davide Astori. Ero in Primavera, ma mi allenavo spesso in prima squadra e ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo. Aiutava tutti, è stato davvero un grande capitano per la Fiorentina. Quanto alla gara di oggi, posso dire che passare il turno di Conference ci ha dato una forza maggiore. Stasera è un match importante e complicato, ma ci siamo preparati al meglio e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Le parole del fratello di Astori

Queste, invece, le parole di Bruno Astori, fratello di Davide, ai microfoni di Sky Sport: "Casualmente capitano cose come queste, per noi questo stadio è un ricordo di molte partite in Nazionale di Davide. Ringraziamo le due squadre che ci hanno supportato. In questi anni abbiamo capito che la sinergia è la chiave per fare del bene. Abbiamo persone e società vicine, quando riusciamo a muovere il mondo del calcio viene fuori una sinergia importante. Per Davide era importante che i ragazzini mantengano la passione per il calcio, mandando un messaggio di valore".