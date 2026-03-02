La Fiorentina resta impantanata nella corsa salvezza: l'Udinese travolge Kean e compagni
La Fiorentina resta in piena lotta per la salvezza, lì a 24 punti insieme a Cremonese e Lecce. Lo spettro della retrocessione non va via. Il monday night della Serie A, infatti, sorride all'Udinese che vince in casa con il punteggio di 3-0, salendo a quota 35 punti, davanti alla Lazio. Prima del fischio d'inizio non sono mancate lacrime ed emozioni nel ricordo di Astori, difensore viola scomparso otto anni fa, quando sul calendario c'era Udinese-Fiorentina.
Udinese-Fiorentina, la partita
Alla prima vera occasione i friulani passano in vantaggio: corner di Zaniolo e Kabasele, tutto solo dentro l'area, segna di testa quasi senza saltare, 1-0. La Fiorentina è viva, Fagioli il più vispo. Una delle migliori occasioni capita a Mandragora che però fallisce un rigore in movimento sparando la palla alle stelle. Poi inizia la sfida nella sfida tra De Gea e Davis, con il portiere che mura due volte le conclusioni di potenza dell'attaccante, ma non può nulla quando l'Udinese conquista (fallo di Rugani) e realizza un rigore proprio con Davies nella ripresa. Il 2-0, arrivato al minuto 63', è un colpo duro per una Fiorentina che comunque è rimasta in partita, senza però trovate il guizzo sotto porta, in particolare con Kean, apparso sottotono. Nel finale la mazzata definitiva: Buska fa secco Rugani e cala il tris in bello stile.
Udinese-Fiorentina 3-0: cornaca, tabellino e statistiche