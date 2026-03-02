La Fiorentina resta impantanata nella corsa salvezza: l'Udinese travolge Kean e compagni  

Udinese-Fiorentina, la partita

Alla prima vera occasione i friulani passano in vantaggio: corner di Zaniolo e Kabasele, tutto solo dentro l'area, segna di testa quasi senza saltare, 1-0. La Fiorentina è viva, Fagioli il più vispo. Una delle migliori occasioni capita a Mandragora che però fallisce un rigore in movimento sparando la palla alle stelle. Poi inizia la sfida nella sfida tra De Gea e Davis, con il portiere che mura due volte le conclusioni di potenza dell'attaccante, ma non può nulla quando l'Udinese conquista (fallo di Rugani) e realizza un rigore proprio con Davies nella ripresa. Il 2-0, arrivato al minuto 63', è un colpo duro per una Fiorentina che comunque è rimasta in partita, senza però trovate il guizzo sotto porta, in particolare con Kean, apparso sottotono. Nel finale la mazzata definitiva: Buska fa secco Rugani e cala il tris in bello stile.

Udinese-Fiorentina 3-0: cornaca, tabellino e statistiche