Il var ha compiuto 10 anni. E hanno fatto la festa a Rocchi

Il 5 marzo 2016 l’Ifab approvò l’uso del supporto tecnologico nel calcio. Perciò ieri il Var ha compiuto 10 anni : è solo alle Elementari, commette ancora errori grossolani di grammatica calcistica e non sembra pronto per il salto alle Medie.

Noi italiani ci distinguemmo subito. Secondo il presidente federale che il 19 agosto 2017 avviò la sperimentazione in Serie A, Carlo Tavecchio, il Var serviva a frenare la Juve. Lo disse a Italo Cucci e me lo ripetè qualche tempo dopo nella sala FrecciaClub della stazione di Milano, prima di aggiungere che il miliardario della moda Bernard Arnault si stava interessando al Milan - di recente Cucci si è semplicemente limitato a riportare le parole del dirigente.

Per festeggiare in anticipo - nonostante porti sfiga - il compleanno del Var mercoledì sera, a Carrara, alcuni tifosi hanno riempito di offese, tante, e banconote, poche, il designatore Rocchi: con qualcuno bisogna pur prendersela.

Stabilito che non si torna più indietro e appurato che il Var a chiamata adottato in Lega Pro sta facendo più danni della grandine, mi chiedo come si possa arrivare all’ottimizzazione della risorsa, dal momento che la crescita culturale e l’obiettività nel nostro Paese sono vietate per legge.