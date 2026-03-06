"Amico dei Bambini... Un Esempio per loro": premiati anche Bisseck e Bartesaghi
Lunedì 9 marzo, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. assegnerà i premi 2025
Lunedì 9 marzo alle ore 19:30, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. assegnerà i premi 2025: "Amico dei Bambini … Un Esempio per loro". La serata si svolgerà al Carro Social Club in via Granelli n.1, a Sesto San Giovanni, e sarà condotta da Monica Bertini, giornalista e conduttrice tv, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. Verranno premiati nelle rispettive categorie:© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
Il torneo, riservato alla categoria Esordienti 2013, si svolgerà dal 29 marzo al 7 giugno 2026 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 40 squadre tra professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, Como 1907, FC Torino, AC Monza, US Cremonese, Genoa CFC e US Sassuolo.
Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare “BAMBINIxLAPACE”, il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all’inizio della guerra in Ucraina per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L’associazione è attiva anche in Moldov
- Davide Bartesaghi (giocatore AC Milan)
- Yann Aurel Bisseck (giocatore FC Internazionale Milano)
- Federico Baschirotto (giocatore US Cremonese)
- Mateo Pellegrino (giocatore Parma Calcio 1913)
- Alberto Paleari (giocatore FC Torino)
- Roberto Trapani (Responsabile Settore Giovanile Genoa CFC)
- Benito Carbone (Allenatore FC Internazionale Milano Under 20)
- Franco Ordine (giornalista)
- Giuseppe Riso (procuratore sportivo)
Il torneo, riservato alla categoria Esordienti 2013, si svolgerà dal 29 marzo al 7 giugno 2026 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 40 squadre tra professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, Como 1907, FC Torino, AC Monza, US Cremonese, Genoa CFC e US Sassuolo.
Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare “BAMBINIxLAPACE”, il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all’inizio della guerra in Ucraina per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L’associazione è attiva anche in Moldov