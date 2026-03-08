Una Fiorentina senza coraggio: nessun tiro in porta e con il Parma è solo 0-0

FIRENZE - Occasione persa per la Fiorentina , che non approfitta della sconfitta della Cremonese a Lecce e non riesce ad allungare sui grigiorossi, pareggiando senza reti in casa con il Parma dopo una gara incolore. Un punto val bene la messa per la squadra di Vanoli, che gioca senza ardore e chiude con zero tiri nello specchio della porta, subissata dai fischi del Franchi.

Serie A, la classifica

Primo tempo senza sussulti

L'impatto con il match che ci si aspetterebbe da parte della Fiorentina non arriva. Viola al piccolo trotto e senza coraggio, l'ideale per il solito abbottonatissimo Parma di Cuesta, che anzi partendo da questo atteggiamento, riesce poi ad essere il più pericoloso tra le due squadre. Sono infatti per Strefezza e Keita le occasioni migliori di una prima frazione che vede i padroni di casa fare da spettatori, con un Gumundsson troppo compassato e timoroso e un Piccoli che non regge il paragone con la presenza di Kean.

Viola senza coraggio, il Franchi perde la pazienza

La ripresa, se possibile, si rivela peggiore del primo tempo. Nonostante un avvio che prometteva bene da parte dei viola, subito insidiosi con Fagioli e Piccoli. Ma è un fuoco di paglia, perché la manovra della Fiorentina è lenta e slegata, con il Parma che pur senza più ripartire come nei primi 45 minuti, controlla agevolmente, addirittura non concedendo conclusioni nello specchio della porta ai rivali. Talmente timorosi e abulici da far perdere la pazienza ad un Franchi inizialmente ben disposto e che invece via via si innervosisce, fino a sommergere di fischi la squadra di Vanoli al fischio finale.