L'uniformità arbitrale e il senso del ridicolo

Attenzione: questa è una riflessione troppo intelligente e non per tutti.

Il calcio è quella cosa in cui gli interisti protestarono per il rigore concesso contro la loro squadra per il tocco di Bisseck in Inter-Lazio e adesso si incazzano per quello non assegnato per un tocco simile di Ricci nel derby. Se non era rigore quello di Bisseck non lo è nemmeno quello di Ricci. Oppure: se lo è quello di Ricci lo era anche quello di Bisseck e insomma l’è tutto un troiaio.

Dovevano darlo perché l'assegnarono l’altra volta non ha molto senso. Per Grace Hopper «la frase più dannosa del linguaggio è: “Si è sempre fatto in questo modo!”».

Conclusione: non importa che sia giusto o sbagliato: se l'hai dato a loro lo devi dare anche a noi.

Diffidate di quelli che per un like in più vi leccano il retropensiero.