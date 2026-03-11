Gli arbitri della Serie A: Massa per la Roma, Guida dirige Lazio-Milan
Sono ufficiali le designazioni degli arbitri per la 29esima giornata di Serie A. Domenica alle ore 18 è in programma lo scontro diretto per la Champions tra Como e Roma: il delicato match è stato affidato a Davide Massa di Imperia. Alle 20.45, all'Olimpico, la gara tra Lazio e Milan verrà diretta da Marco Guida di Torre Annunziata.
Maresca per il Napoli
Sarà Gianluca Manganiello il fischietto di Inter-Atalanta. Con l'arbitro della sezione di Pinerolo, ci saranno gli assistenti Passero e Rossi, il quarto ufficiale di gara Collu e gli arbitri Var Gariglio e Chiffi. La giornata sarà aperta da Torino-Parma, anticipo di venerdì sera che sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli, mentre sabato si giocheranno altre due gare oltre a quella di San Siro. Si tratta di Napoli-Lecce alle ore 18 e Udinese-Juventus alle ore 20.45, partite che sono state affidate rispettivamente a Rosario Abisso di Palermo e a Maurizio Mariani di Aprilia.
Serie A, tutti gli arbitri
Torino-Parma (13/03, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli. Inter-Atalanta (14/03, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo. Napoli-Lecce (14/03, ore 18) arbitro: Abisso di Palermo. Udinese-Juventus (14/03, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia. Verona-Genoa (ore 12.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Pisa-Cagliari (ore 15) arbitro: La Penna di Roma. Sassuolo-Bologna (ore 15) arbitro: Bonacina di Bergamo. Como-Roma (ore 18) arbitro: Massa di Imperia. Lazio-Milan (ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata. Cremonese-Fiorentina (16/03, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi.
