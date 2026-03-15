Il Bologna vince a Sassuolo ma si fa male Skorupski: allarme in vista della Roma

A Italiano basta un gol di Dallinga: cade il Sassuolo

Parte subito fortissimo il Bologna che passa avanti dopo appena sei minuti grazie al bel gol di Dallinga. Bello sviluppo da sinistra verso destra con Orsolini che appoggia per Odgaard al limite dell'area, il danese fa partire il tiro che però viene deviato e si impenna, finendo in area nella disponibilità di Dallinga che la stoppa con il petto e in girata la mette alle spalle di Muric. Il Sassuolo va vicino al pareggio subito dopo con Pinamonti che raccoglie il pallone dopo lo scivolone di Lucumì, calcia da ottima posizione ma Skorupski respinge con un grande intervento. Italiano nel primo tempo deve subito cambiare De Silvestri per un problema fisico, al suo posto entra Zortea. I neroverdi provano ad attaccare, ma la difesa organizzato da Italiano è ben posizionata e prova a raddoppiare: Moro si incarica di un calcio di punizione, ottima battuta che sfiora l'incrocio dei pali.

Il Bologna ritrova i tre punti, ma occhio a Skorupski

Nella ripresa, come nel primo tempo, parte forte il Bologna: prima Odgaard impegna Muric con il mancino, poi ancora Dallinga pericoloso in area, ma il suo tiro sbatte su Idzes. Poco dopo l'ora di gioco, Berardi prova a riaccendere il Sassuolo con una bella giocata per servire Nzola, ma Vitik deve intervenire in scivolata per bloccare l'offensiva. Passano i minuti e il Bologna cerca di addormentare la partita con un lungo possesso palla orizzontale, fondamentale per risparmiare le forze in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League nel derby italiano contro la Roma. Le brutte notizie per il Bologna arrivano proprio in vista della partita contro la Roma: infatti nel finale della sfida a Reggio Emilia, Skorupski si è accasciato a terra per un problema fisico. Italiano però aveva già finito le cinque sostituzioni e il portiere polacco è stato costretto a stringere i denti e rimanere in campo. Da monitorare le sue condizioni nel post partita.

Vincere contro il Sassuolo per arrivare meglio all'Olimpico

Rimane comunque una vittoria importante per i rossoblù che consente alla squadra, in primis, di tornare a vincere dopo lo stop interno contro il Verona, e poi di arrivare nel miglior modo possibile alla gara dell'Olimpico. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata, dove nella ripresa il gol di Pellegrini ha pareggiato la magia di Bernardeschi. La gara di giovedì sarà fondamentale per il Bologna e le sue ambizioni europee. La squadra di Italiano in campionato ha perso troppi punti a gennaio perdendo terreno sulle altre: in attesa delle altre partite, è a -9 dalla zona Europa, con nove giornate alla fine. L'accesso alle competizioni europee tramite la vittoria dell'Europa League, vista anche l'eliminazione in Coppa Italia, rimane l'opzione più plausibile per i rossoblù a questo punto della stagione. Da Roma passerà tantissimo del giudizio sull'annata in corso, e arrivarci dopo una vittoria del genere a Reggio Emilia non può che fare bene.