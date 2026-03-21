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Cremonese, Giampaolo parte bene: vittoria all'esordio contro il Parma, Maleh e Vandeputte decisivi© ANSA

Cremonese, Giampaolo parte bene: vittoria all'esordio contro il Parma, Maleh e Vandeputte decisivi

I lombardi svoltano la partita nella ripresa grazie alla magia dell'ex Lecce e al belga che sfrutta l'incredibile assist di Vardy: ritorno alla vittoria dopo quasi quattro mesi
3 min
TagsSerie Aparmacremonese

Il sabato di Serie A si apre con la sfida tra Parma e Cremonese: 2-0 al Tardini per i lombardi. Alla prima da allenatore dei grigiorossi, Giampaolo studia la partita perfetta, concede poco o niente agli avversari e la svolta nella ripresa. Prima la magia con il gol dalla distanza di Maleh, poi la palla perfetta di Vardy per Vandeputte che firma il raddoppio e chiude la sfida. Contestazione dei tifosi del Parma durante e dopo la partita.

La Cremonese espugna Parma

Tolta l'occasione avuta da Ondrejka dopo appena due minuti su una rimessa sbagliata da Audero, la Cremonese nel primo tempo riesce a mettere più in difficoltà il Parma. Dopo lo spevanto iniziale, Vandeputte guida la reazione dei lombardi che si fanno pericoloso con una ripartenza condotta dal belga e terminata con un grande intervento di Suzuki per evitare il gol. In tre minuti, tra il 20' e il 23', Bonazzoli si scatena: prima ci prova in rovesciata, ormai un suo marchio di fabbrica, e sfiora la traversa, poi segna la rete del vantaggio per la Cremonese, ma viene annullato per un fuorigioco di Zerbin. Il Parma non riesce a creare molto, colpice una fase difensiva molto organizzata della squadra di Giampaolo.

Maleh e Vandeputte regalano l'esordio perfetto a Giampaolo

Nella ripresa lo spartito non cambia e la Cremonese riesce a capitalizzare la superiorità con una magia di Maleh: traversone in mezzo di Zerbin, Bristchgi non respinge al meglio con il pallone che finisce sulla trequarti e l'ex Lecce calcia al volo con il mancino. Riesce a schiacciare a terra il pallone che prende una veocità assurda beffando Suzuki, che sembra avere anche la visuale bloccata da Keita. Parma sotto shock dopo il primo gol, e dieci minuti dopo subisce anche il secondo gol: difesa di Cuesta sbilanciata, Vardy scappa alle spalle e mette un pallone incredibile per Vandeputte che sfonda per vie centrali e a tu per tu con Suzuki non sbaglia.

La Cremonese riaccende le speranze di salvezza

Risultato prezioso per la Cremonese che torna a vincere a distanza di quasi quattro mesi dall'ultima volta. La mancanza di risultati nel girone di ritorno, quello di oggi è il primo successo, ha fatto scivolare in zona retrocessione i lombardi, dopo una parima parte di stagione incredibile. Ora la squadra di Giampaolo si ritrova a lottare per salvarsi e, nonostante la vittoria, non abbandona il terzultimo posto. Tre punti che però riaccendono le speranze di salvezza della Cremonese che aggancia il Lecce e si porta a -1 dalla Fiorentina, entrambe però hanno una partita in meno. Più solida la posizione del Parma che, malgrado la sconfitta, rimane a +7 dalla zona retrocessione a otto giornate dal termine del campionato.

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