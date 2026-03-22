Corsa Champions: Vaz e Zappacosta, gol pesanti mentre la Juve rischia di buttarsi via

A otto giornate dalla fine, il Milan e il Napoli contano rispettivamente 9 e 8 punti di vantaggio sul quinto posto che Roma e Juve occupano in condominio, con spirito decisamente diverso, a -3 dal Como macchina da gol, quarto in classifica.

Vaz e Zappacosta riaccendono le ambizioni

Il primo centro in Serie A del diciannovenne Vaz ha consentito a Gasperini di rialzare la testa dopo la bruciante eliminazione dall'Europa League e i giorni roventi che ne sono seguiti. "Proprio contro di noi doveva sbloccarsi Robinio?", ha sbottato Eusebio Di Francesco, tradendo il rammarico per un risultato che sarebbe potuto essere positivo per il Lecce se non ci fossero stati l'acuto dell'ex Marsiglia, l'assist di Hermoso per lui e il provvidenziale salvataggio sulla linea dello stesso spagnolo che ha negato il gol a Pierotti.

Quando la corsa per un posto in Champions taglierà il traguardo, si capirà quanto pesanti saranno stati l'1-0 romanista e l'1-0 dell'Atalanta sul Verona, firmato da Zappacosta, dall'inizio della stagione sistematicamente fra i migliori giocatori della Dea. Il successo sul Verona, malinconicamente ultimo in classifica assieme al Pisa, a -10 dal quint'ultimo posto, è stato più sofferto del previsto. Tuttavia, si è rivelato doppiamente importante: perchè mantiene vive le ambizioni bergamasche nelle bagarre europea e perché i nerazzurri si erano lasciati alle spalle sei partite senza vittorie in campionato e volevano dimenticare alla svelta i dolori bavaresi costati l'eliminazione dalla Champions League.

La Juve si butta via

Chi è in serie ambasce è la Juve che rischia di buttarsi via, dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo falcidiato dalla pertosse, ma sempre tostissimo. La sera di Pasqua si giocherà Inter-Roma. Pasquetta, invece, proporrà Udinese-Como, Lecce-Atalanta, Juve-Genoa e Napoli-Milan. Spalletti sa che un'altra frenata sarebbe una vera iattura.