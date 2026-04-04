Dove vedere Verona-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Riparte la Serie A. Al "Bentegodi" la Fiorentina di Vanoli vuole dare continuità al pareggio ottenuto contro l'Inter prima della sosta. Per gli uomini di Vanoli la partita rappresenta un'occasione fondamentale per allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Dall'altra parte il Verona di Sammarco vuole appigliarsi alle ultime possibilità per mantenere vivi i sogni salvezza .
Verona-Fiorentina, l'orario
Allo stadio "Bentegodi" si parte alle ore 18:00, quando Verona e Fiorentina si scontreranno per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali. All'andata a vincere furono i veneti a vincere al "Franchi", una sconfitta delicatissima all'interno della stagione della squadra toscana.
Dove vedere Verona-Fiorentina in diretta tv
Verona-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del sabato di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Sammarco e Vanoli
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Suslov, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Sadotti, Piccoli
Allenatore: Paolo Vanoli
Riparte la Serie A. Al "Bentegodi" la Fiorentina di Vanoli vuole dare continuità al pareggio ottenuto contro l'Inter prima della sosta. Per gli uomini di Vanoli la partita rappresenta un'occasione fondamentale per allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Dall'altra parte il Verona di Sammarco vuole appigliarsi alle ultime possibilità per mantenere vivi i sogni salvezza .
Verona-Fiorentina, l'orario
Allo stadio "Bentegodi" si parte alle ore 18:00, quando Verona e Fiorentina si scontreranno per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali. All'andata a vincere furono i veneti a vincere al "Franchi", una sconfitta delicatissima all'interno della stagione della squadra toscana.