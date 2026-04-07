Open Var, Tonolini spegne le polemiche su Juve-Genoa: "Gol di Bremer regolare, ecco perché"

La 31ª giornata di Serie A ha regalato spettacolo e, per una volta, un'assenza di polemiche arbitrali . Pochissimi gli episodi da moviola e ancor meno dubbi sul come sono stati gestiti in campo. È andata comunque in onda la consueta puntata di ' Open Var ' con ospite Mauro Tonolini , ex arbitro e oggi componente Can, nel format di DAZN, FIGC, AIA in collaborazione della Lega Serie A e in esclusiva su DAZN. "Senz'altro un weekend molto positivo, con direzione di qualità un po' su tutti i campi, quindi siamo molto soddisfatti".

Tonolini spiega il primo gol della Juve: "Contatto regolare e fortuito"

Uno degli episodi della giornata è legato al primo gol in Juve-Genoa, con Colombo che perde uno scarpino nel momento della rete di Bremer. "È tutto regolarissimo", la decisione dell'arbitro Massa in campo e ribadita dopo il check del Var. Tonolini spiega: "Bremer è in elevazione, poi entra in contatto con Colombo e il fatto che perda la scarpa in questa situazione non è di rilievo perché di fatto è un'azione del tutto regolare. Il contatto è accidentale, fortuito quindi non ci sono assolutamente gli estremi per rilevare alcuna scorrettezza in questa azione. Quindi corretta la segnalazione della rete e anche l'analisi del VAR Paterna che conferma il tutto a Davide Massa. Se Colombo avesse toccato la palla con lo scarpino in mano sarebbe stato giudicato come un fallo di mano, in quanto un'estensione del suo braccio".

Tonolini sugli altri episodi da moviola della giornata

In Lazio-Parma non viene assegnato un rigore agli ospiti dopo un evidente tocco di mano di Nuno Tavares, il quale è però disturbato da Pellegrino che si trovava in fuorigioco: "È stata valutata irregolare la posizione di Pellegrino. L'analisi viene svolta in maniera corretta: prima c'è il fuorigioco che poi diventa 'oggettivo' con il contatto di Pellegrino con Tavares e quindi mette in secondo piano il tocco di mano stesso". Infine, il tocco di mano di Idzes che porta ad un calcio di rigore in Sassuolo-Cagliari: "Si è valutato il punto di contatto e la dinamica. Giusto richiamare all'on field review l'arbitro Chiffi, che non aveva potuto vederlo in prese diretta perché coperto dal corpo di Esposito. Giusto il rigore e l'ammonizione per Idzes".