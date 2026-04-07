Scudetto, bandiera bianca Milan: Allegri tradito dai bomber che non segnano

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Dopo la sconfitta di Napoli, Allegri ha alzato bandiera bianca nella lotta scudetto: "Alla corsa per lo scudetto credo che ormai abbiamo dato l'addio. L'Inter ha 9 punti di vantaggio e davanti a noi c'è anche il Napoli. Ora pensiamo a recuperare alle energie contro l'Udinese". La verità è semplice: il Milan ha ceduto nella rincorsa all'Inter pagando un pesante p
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