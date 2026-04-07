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martedì 7 aprile 2026
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Scudetto, bandiera bianca Milan: Allegri tradito dai bomber che non segnano

A Napoli ruotati 5 attaccanti per zero gol; nelle ultime 15 partite in tre hanno realizzato soltanto 8 reti (4 Leao, 3 Nkunku, 1 Fullkrug). L'Inter capolista conta 71 gol in 31 giornate: ne ha realizzate 24 in più rispetto ai rossoneri
Xavier Jacobelli
1 min
TagsAllegriMilannapoli

Dopo la sconfitta di Napoli, Allegri ha alzato bandiera bianca nella lotta scudetto: "Alla corsa per lo scudetto credo che ormai abbiamo dato l'addio. L'Inter ha 9 punti di vantaggio e davanti a noi c'è anche il Napoli. Ora pensiamo a recuperare alle energie contro l'Udinese". La verità è semplice: il Milan ha ceduto nella rincorsa all'Inter pagando un pesante p

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