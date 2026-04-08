Serie A, le designazioni arbitrali: Massa per Como-Inter, Maresca dirige Atalanta-Juve

Sarà Davide Massa a dirigere Como-Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20.45 e valida per la 32ª giornata di Serie A . L’arbitro della sezione di Imperia sarà affiancato dagli assistenti Meli e Alassio, dal quarto ufficiale Ayroldi e dagli addetti VAR Aureliano e Maggioni per la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e l’ Inter capolista guidata da Cristian Chivu.

Gli arbitri del prossimo turno di Serie A

Ad aprire il turno sarà l’anticipo di venerdì sera tra Roma e Pisa, affidato a Ermanno Feliciani di Teramo. Sabato sono in programma quattro gare: alle 15 Cagliari-Cremonese, diretta da Daniele Doveri, e Torino-Verona, con Kevin Bonacina; alle 18 Milan-Udinese arbitrata da Matteo Marchetti; in serata, alle 20.45, il big match europeo tra Atalanta e Juventus, affidato a Fabio Maresca. Domenica, oltre al match di Como, si giocheranno Genoa-Sassuolo alle 12.30 (Antonio Rapuano), Parma-Napoli alle 15 (Marco Di Bello) e Bologna-Lecce alle 18 (Andrea Colombo). A chiudere il programma della giornata sarà il posticipo del lunedì sera tra Fiorentina e Lazio (ore 20.45), diretto da Michael Fabbri di Ravenna.