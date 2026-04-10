Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diego Milito incorona l'Inter di Chivu e Lautaro Martinez: "Mentalità eccezionale. Thiago Motta? È fortissimo e..."

Nella nuova trasmissione ideataa e condotta da Giorgia Rossi, il Principe ricorda gli anni del Triplete nerazzurro del 2010 e analizza il calcio di oggi
3 min
TagsDiego MilitoLautaro MartinezDazn

Giorgia Rossi accompagna i grandi protagonisti del calcio in una conversazione che alterna analisi, ricordo e confronto emotivo: un racconto intimo e diretto che prova a restituire profondità e complessità a figure spesso raccontate solo attraverso la superficie del successo. Un viaggio dentro il calcio, ma soprattutto dentro le persone che lo hanno reso grande. Il primo protagonista di questo viaggio è Diego Milito, simbolo di eleganza e concretezza, eroe del Triplete nerazzurro nel 2010. "Il Principe" sveste i panni del fuoriclasse per rivelare l'uomo segnato da esperienze che hanno cambiato la sua gerarchia dei valori: dal trauma del rapimento del padre in Argentina ai derby infuocati contro il fratello Gabriel, fino al legame indissolubile con il Genoa, l’apice con l’Inter e il legame mai interrotto con il Racing, dove ha chiuso il cerchio diventando prima dirigente e poi presidente e dove ha scommesso su un giovanissimo Lautaro Martinez. Un’intervista in cui emerge un Milito inedito, che attraversa i momenti più intimi della sua vita e quelli più iconici della sua carriera.

Dal suo pupillo Lautaro Martinez al futuro di Chivu e Thiago Motta

Di seguito alcune delle dichiarazioni di Diego Milito rilasciate in esclusiva a Giorgia’s Secret, disponibile da oggi su DAZN. Su Lautaro Martinez e il possibile ritorno al Racing: "Ha ancora tanti anni da dare all'Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Lautaro ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale".  

Sulla vigilia della finale di Champions 2010: "La sera prima della finale c'era grande tensione ma con il clan degli argentini ci siamo raccolti a vedere un film che raccontava delle Islas Malvinas e, vedendo i ragazzi argentini che si erano recati là per dare il loro contributo rischiando la vita, ci siamo gasati in vista della partita col Bayern".  

Sui suoi ex compagni e il futuro in panchina: "Tanti miei compagni erano già allenatori in campo: sicuramente Cristian Chivu è l'uomo giusto per l'Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato. Vi assicuro invece che sentiremo ancora tanto parlare di Thiago Motta: è fortissimo e avrà modo di dimostrarlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

"Inter, piace Zekri"Milito e Cambiasso al torneo campioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS