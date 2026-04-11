Il Torino colpisce con Simeone e Casadei: Verona ko e sempre più in crisi

Il tabellino di Torino-Verona

Primo tempo equilibrato: Simeone e Bowie firmano l’1-1

Parte meglio l’Hellas, più propositivo e pericoloso nei primi 45 minuti. Nonostante questo, è il Torino a passare in vantaggio con il più classico dei gol dell’ex: Giovanni Simeone raccoglie l’invito di Pedersen e batte Montipò con un preciso diagonale. La reazione degli ospiti è immediata. Il Verona sfiora il pareggio con il colpo di testa di Gagliardini che si stampa sulla traversa, segnale di una squadra viva e determinata. Il gol dell’1-1 arriva poco dopo: su un rilancio lungo di Montipò, Ismajli legge male la traiettoria e spalanca la strada a Bowie, freddo davanti a Paleari nel firmare il pareggio. Si va così all’intervallo sull’1-1, risultato che premia l’intensità degli ospiti.

Casadei decisivo, Verona ko

Il secondo tempo si apre subito con un’occasione per il Torino: ancora Simeone, che si gira bene in area e calcia sul secondo palo, sfiorando il bersaglio. Il gol del nuovo vantaggio granata arriva però al 50’: Obrador sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone insidioso che diventa perfetto per la deviazione vincente di Cesare Casadei, che firma il 2-1. Pochi minuti dopo, il Torino trova anche il terzo gol con Che Adams, autore di un gran colpo di testa su cross dello stesso Obrador. L’esultanza però dura poco: il Var annulla tutto per un fuorigioco iniziale di Simeone. Il Verona prova a reagire e al 73’ costruisce una buona occasione: cross dalla destra di Oyegoke e conclusione di Bradaric, ma Paleari è attento e chiude sul primo palo deviando in angolo.

Verona in caduta libera: la salvezza si allontana

Nel finale il Verona prova il tutto per tutto, arrivando a schierare ben quattro punte, ma senza riuscire a trovare il pareggio. L’approccio alla ripresa si rivela decisivo in negativo per la squadra di Sammarco, incapace di reagire al gol subito nei primi minuti del secondo tempo. Il 2-1 finale condanna i gialloblù alla quarta sconfitta consecutiva. Una striscia negativa che pesa come un macigno sulla classifica e rende la permanenza in categoria sempre più complicata: la Serie B, ora, è davvero a un passo. Salvezza di fatto ipotecata invece per il Torino, che conquista la quarta vittoria della gestione D'Aversa.

La classifica di Serie A