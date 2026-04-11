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Il Torino colpisce con Simeone e Casadei: Verona ko e sempre più in crisi© ANSA

Il Torino colpisce con Simeone e Casadei: Verona ko e sempre più in crisi

I granata vincono 2-1 grazie all’ex Chelsea, in gol nella ripresa. Per la squadra di Sammarco la B è vicina
4 min
TagsSerie ATorinoVerona

Il Torino supera 2-1 l’Hellas Verona al termine di una gara divisa in due atti ben distinti. Meglio i gialloblù nel primo tempo, più concreti i granata nella ripresa, dove arriva il colpo decisivo che indirizza definitivamente la sfida. Per il Verona si tratta della quarta sconfitta consecutiva, un risultato pesantissimo che avvicina sempre di più lo spettro della retrocessione.

Il tabellino di Torino-Verona

Primo tempo equilibrato: Simeone e Bowie firmano l’1-1

Parte meglio l’Hellas, più propositivo e pericoloso nei primi 45 minuti. Nonostante questo, è il Torino a passare in vantaggio con il più classico dei gol dell’ex: Giovanni Simeone raccoglie l’invito di Pedersen e batte Montipò con un preciso diagonale. La reazione degli ospiti è immediata. Il Verona sfiora il pareggio con il colpo di testa di Gagliardini che si stampa sulla traversa, segnale di una squadra viva e determinata. Il gol dell’1-1 arriva poco dopo: su un rilancio lungo di Montipò, Ismajli legge male la traiettoria e spalanca la strada a Bowie, freddo davanti a Paleari nel firmare il pareggio. Si va così all’intervallo sull’1-1, risultato che premia l’intensità degli ospiti.

Casadei decisivo, Verona ko

Il secondo tempo si apre subito con un’occasione per il Torino: ancora Simeone, che si gira bene in area e calcia sul secondo palo, sfiorando il bersaglio. Il gol del nuovo vantaggio granata arriva però al 50’: Obrador sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone insidioso che diventa perfetto per la deviazione vincente di Cesare Casadei, che firma il 2-1. Pochi minuti dopo, il Torino trova anche il terzo gol con Che Adams, autore di un gran colpo di testa su cross dello stesso Obrador. L’esultanza però dura poco: il Var annulla tutto per un fuorigioco iniziale di Simeone. Il Verona prova a reagire e al 73’ costruisce una buona occasione: cross dalla destra di Oyegoke e conclusione di Bradaric, ma Paleari è attento e chiude sul primo palo deviando in angolo.

Verona in caduta libera: la salvezza si allontana

Nel finale il Verona prova il tutto per tutto, arrivando a schierare ben quattro punte, ma senza riuscire a trovare il pareggio. L’approccio alla ripresa si rivela decisivo in negativo per la squadra di Sammarco, incapace di reagire al gol subito nei primi minuti del secondo tempo. Il 2-1 finale condanna i gialloblù alla quarta sconfitta consecutiva. Una striscia negativa che pesa come un macigno sulla classifica e rende la permanenza in categoria sempre più complicata: la Serie B, ora, è davvero a un passo. Salvezza di fatto ipotecata invece per il Torino, che conquista la quarta vittoria della gestione D'Aversa. 

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