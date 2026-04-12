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Rissa tra Berardi e Ellertsson nel tunnel, Sassuolo e Genoa rientrano in dieci: cosa è successo

Il fatto è accaduto al momento nel rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo. Vitinha ha provato ad allontanare il capitano neroverde
2 min
TagsGenoaBerardiellertsson

Il secondo tempo della sfida tra il Genoa e il Sassuolo si giocherà in dieci contro dieci. Infatti, al momento del rientro verso gli spogliatoi al termine della prima frazione della sfida del Ferarris, l'arbitro ha espulso sia Ellertsson che Berardi. Il centrocampista rossoblù e il capitano neroverde sono arrivati quasi alle mani nel sottopassaggio, divisi da Vitinha.

Genoa-Sassuolo, espulsi sia Ellertsson che Berardi: cosa è successo

Al termine del primo tempo, con il Genoa in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Malinovskyi, c'è stato un diverbio prolungato tra Berardi e Sabelli. Con gli animi che si stavano scaldanndo, è intervenuto immediatamente Vitinha. Il numero 9 rossoblù ha preso il numero 10 del Sassuolo allontanandolo. 

Proprio in quel momento è arrivato da dietro Ellertsson, il quale si è avventato su Berardi proseguendo lo scontri con toni sempre più accesi, costringendo all'intervento anche altri giocatori, come Vasquez e Muric. Una volta sedata la tensione è intervenuto il direttore di gara Rapuano, che ha espulso i due giocatori.

 

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