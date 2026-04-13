Rapuano, troppi nervosismi in Genoa-Sassulo: perché non è rigore su Ekuban
Partita ricca di episodi e di grande nervosismo, in parte causato dallo stesso Rapuano con alcuni fischi/non fischi e giallo/non giallo (Muharemovic su Colombo, tipo) che hanno alzato il livello. Per dire: il doppio rosso nel tunnel a Berardi e Ellertsson nasce da un fallo chiaro (sbracciata non violenta ma punibile) di Koné su Sabelli non rilevato. Non va bene.
Rapuano, troppi nervosismi
Corretto il giallo di Frendrup: l’intervento su Koné è brutto ma basso, piede che rasenta il terreno. Regolare la rete di Kone: sul colpo di testa di Muharemovic, Frendrup tiene in gioco Thorstvedt. Rischia moltissimo Muharemovic, quando arriva in ritardo su Ekuban in area: contatto minimo, ma...