Rapuano, troppi nervosismi in Genoa-Sassulo: perché non è rigore su Ekuban

Partita ricca di episodi e di grande nervosismo, in parte causato dallo stesso Rapuano con alcuni fischi/non fischi e giallo/non giallo (Muharemovic su Colombo, tipo) che hanno alzato il livello. Per dire: il doppio rosso nel tunnel a Berardi e Ellertsson nasce da un fallo chiaro (sbracciata non violenta ma punibile) di Koné su Sabelli non rilevato. Non va bene.