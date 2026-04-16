Manninger, il falegname che curava il legno della sua porta come quello della sua casa

"Non sono la riserva, sono l'altro portiere della Juve", diceva Alex, l'alter ego di Buffon. Che in morte dell'amico ha scritto: "In un mondo curvo e genuflesso che rincorre carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre mantenuto una postura eretta e libera"