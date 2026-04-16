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giovedì 16 aprile 2026
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Manninger, il falegname che curava il legno della sua porta come quello della sua casa

"Non sono la riserva, sono l'altro portiere della Juve", diceva Alex, l'alter ego di Buffon. Che in morte dell'amico ha scritto: "In un mondo curvo e genuflesso che rincorre carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre mantenuto una postura eretta e libera"
Xavier Jacobelli
1 min
TagsManningerjuve
Alex Manninger aveva 48 anni. Nella Juve, è stato l'alter ego di Buffon per quattro stagioni, vincendo lo scudetto nel 2012. L'alter ego, non la riserva. "Io non lo sono, sono un altro titolare", ripeteva il ragazzo nato a Salisburgo il 4 giugno 1977 e morto a Nussdorf am Haunsberg, vicino a Salisburgo, il 16 aprile 2026, dopo che la sua automobile è stata travolta da un treno

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