Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

All'indomani dell' emozionante conferenza stampa di Gian Piero Gasperini , per la Roma è tempo di scendere in campo davanti al proprio pubblico, chiamato a spingere Malen e compagni verso una vittoria che significherebbe sorpasso sul Como e quinto posto. L'avversario di turno è l'Atalanta di Raffaele Palladino , in procinto di affrontare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Roma-Atalanta, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove l'undici allenato da Gian Piero Gasperini ospiterà l'Atalanta di Raffaele Palladino. Partita speciale per il tecnico giallorosso, pronto a ritrovare il suo recente passato.

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now, previo abbonamento. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Roma-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida tra Roma e Atalanta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.