Allo Zini vince la noia: pareggio senza reti tra Cremonese e Torino

Tra Cremonese e Torino finisce in parità: 0-0 allo Zini. Giampaolo torna ad affrontare la sua ex squadra ma non riesce a trovare i tre punti per smuovere la parte basse della classifica. Lombardi che escono momentaneamente dalla zona retrocessione scavalcando il Lecce, in attesa della sfida dei salentini contro la Fiorentina. Torino che con questo pareggio raggiunge quota 40 punti e si avvicina alla salvezza aritmetica.

Cremonese e Torino non si fanno male: pari allo Zini

Poche emozioni nella prima frazione di gioco della partita tra Cremonese e Torino. Nessuna delle due squadre si sbilancia e non concedono spazio, sembra prevalere la paura di prendere gol. Il primo vero squillo della partita arriva sul finale di primo tempo, al 42', quando Bonazzoli fa partire un mancino pericoloso da poco fuori l'area, ma la conclusione si spegna alta. Lo stesso Bonazzoli si rende pericoloso nella ripresa: imbucata in area per l'attaccante che si gira bene e obbliga Paleari a una grande parata per evitare il gol. Cremonese che continua ad attaccare e segna con Baschirotto che la mette dentro sugli sviluppi di un calcio d'angolo: rete che però viene annullata dopo l'on field review del direttore di gara che ha ravvisato un contatto irregolare tra il difensore e Paleari. Nel finale ci prova ancora la squadra di Giampaolo con Okereke che trova un varco a sinistra, mette il pallone in mezzo, ma Sanabria viene anticipato in area da Pedersen.