Leao-Allegri, nuovo round al momento della sostituzione: "Perché sempre io?"

Il Milan torna a vincere e con il successo corsaro del Bentegodi sul Verona riagguanta il Napoli al secondo posto. Ma a tenere banco in casa rossonera è il nuovo confronto tra Allegri e Leao , che al momento della sostituzione ha chiesto nuovamente spiegazioni.

"Perché sempre io?"

Minuto 63 di Verona-Milan, i rossoneri sono avanti 1-0 grazie al gol di Rabiot, su assist di Leao. Che viene richiamato in panchina per essere sostituito dal messicano Gimenez. Stadio diverso, stessi protagonisti: il portoghese scuote la testa, guarda Allegri, ma si rivolge al collaboratore Dolcetti: "Perché sempre io?". Una domanda carica di frustrazione e sintomo del fatto che le spiegazioni del tecnico non sono state metabolizzate.

Ci pensa però lo staff a rasserenare Leao, nulla di personale, solamente l'esigenza di un maggiore attacco alla profondità e la scelta di un mestierante come Gimenez (che comunque farà arrabbiare l'allenatore, tentato di sostituirlo a sua volta con Fullkrug).

Allegri 'consola' Leao: "Ha fatto una bella partita"

È stato poi lo stesso Allegri a coccolarsi Leao a fine partita, chiarendo: "Leao ha fatto una bella partita, in quel momento avevo bisogno di una punta con caratteristiche diverse. Tutti devono sentirsi importanti in queste cinque partite che mancano".