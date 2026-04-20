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Panatta con Spalletti, il paragone tra Sinner e le italiane in Champions: "Jannik non spegne mai il suo motore, noi..."

La domanda dell'ex tennista per il tecnico della Juve, che fa un confronto tra il numero uno del mondo e le squadre di Serie A in Europa
2 min
TagsPanattaSpallettisinner

Tennis e calcio si incontrano negli studi della Domenica Sportiva, con un paragone analizzato da Adriano Panatta Luciano Spalletti. Il tecnico è stato intervistato ai microfoni Rai dopo la vittoria sul Bologna, ma nell'ultima domanda l'ex tennista lo porta ad una riflessione tra i due sport, uno dove l'Italia vince grazie a Jannik Sinner, e l'altro dove invece fa fatica, con tutte le italiane già fuori da tempo dalle competizioni europee.

Panatta e Spalletti sul paragone tra Sinner e le squadre italiane

"Secondo te la differenza tra le squadre italiane e quelle di Champions è un po' come quella tra Sinner-Alcaraz e gli altri giocatori nella classifica tra i migliori del mondo?", chiede Panatta a Spalletti come ultimissima domanda prima che si interrompa il collegamento. Spalletti la analizza così: "Non ho una conoscenza così approfondita del tuo sport... Però l'esecutività ripetuta nel tempo di Sinner e l'intensità nel calcio sono due cose che si assomigliano. Sinner non lo vedo mai spegnere il suo motore per andare a fare il punto successivo, noi invece in qualche momento perdiamo palla per leggerezza. E in Europa le palle per leggerezza non le perdono, è questo che fa un po' la differenza".

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