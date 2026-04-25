Lecce, prove tecniche di salvezza: lo 0-0 con il Verona porta Di Francesco a +1 sulla Cremonese

VERONA - Finisce senza reti la sfida tra Verona e Lecce, anticipo del sabato della 35esima giornata di campionato. Un pareggio che permette ai giallorossi di guadagnare un punto sulla Cremonese, e al Verona di evitare la retrocessione in serie B (che sarebbe stata matematica in caso di ko). Gli uomini di Di Francesco perdono però l'occasione di allungare sui grigiorossi, fermati ieri dal Napoli. La gara non ha regalato particolari emozioni: l'unico brivido arriva nel finale, con un gol annullato al veronese Edmundsson per carica sul portiere Falcone.

Verona-Lecce, tabellino e statistiche

Falcone salva su Akpa Akpro

Il Lecce è protagonista di un approccio timido: i giallorossi sembrano bloccati e nei primi quarantacinque minuti di gioco non riescono a spingere e a creare pericoli alla difesa gialloblù. Gli uomini di Di Francesco creano una sola occasione (con Banda) e si limitano ad un possesso palla piuttosto sterile. Più propositivo il Verona, che impensierisce diverse volte Falcone: al 16' l'estremo difensore giallorosso si supera su un tentativo ravvicinato di Akpa Akpro. Nel finale della prima frazione si risveglia il Lecce: Pierotti approfitta di un retropassaggio sbagliato e si invola verso Montipò; il portiere gialloblù e attento e sventa il pericolo.

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Il Lecce spinge, ma non punge

La ripresa inizia senza cambi, ma dopo quattro minuti i padroni di casa sono costretti a sostituire l'infortunato Bella Kotchap (problema alla spalla) con Valentini. La sfida va avanti su ritmi blandi: Suslov tenta una giocata personale, ma il suo tiro è bloccato da Falcone; il Lecce prova ad alzare i ritmi, ma non sembra in grado di creare pericoli alla difesa gialloblù. Di Francesco inserisce Ngom e Cheddira, Sammarco risponde con Lovric e Sarr. Il Lecce si affida agli spunti di Banda, che sulla sinistra imperversa: da un suo guizzo nasce un pericolo per Montipò, che salva in corner; dalla bandierina, cross per Cheddira che svetta indisturbato a centro area: palla al lato. L'attaccante giallorosso si ripete al 79', ma il suo tentativo, da posizione defilata, è respinto dal portiere del Verona. All'80' Di Francesco richiama uno stremato Banda e lo sostituisce con N'dri, poi nel recupero inserisce anche Camarda.

Gol annullato al Verona

I due nuovi entrati creano una grande chance al 92': N'dri si libera e calcia, trovando la risposta di Montipò; sulla ribattuta si avventa Camarda che viene anticipato di un soffio. Nel finale arriva l'episodio più emozionante della sfida: punizione dal limite per il Verona, uscita a vuoto di Falcone ed Edmundsson insacca di testa. La gioia dei padroni di casa dura però pochissimo: il Var richiama Massa e segnala una spinta del difensore gialloblù ai danni del portiere giallorosso. Il gol viene annullato: è l'ultimo episodio della sfida, che si chiude sul punteggio di 0-0.