Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuro

FIRENZE - La Fiorentina non trova la vittoria contro il Sassuolo nel lunch match domenicale della 34ª giornata e manca il primo match-point salvezza del suo tribolato campionato 2025-26. I ragazzi di Paolo Vanoli cercano generosamente il successo, non andando però oltre lo 0-0 contro gli emiliani di Fabio Grosso . Se resta un pizzico di rammarico per non aver raccolto i tre punti, i viola, al settimo risultato utile consecutivo (3 vittorie e 4 pareggi), sono comunque a un passo dal traguardo della permanenza di Serie A grazie alla sconfitta della Cremonese a Napoli e al pareggio del Lecce a Verona. Al Sassuolo, ormai nel sicuro limbo del centroclassifica, non riesce invece il sorpasso sulla Lazio al nono posto.

Serie A, la classifica

Gudmundsson trascinatore

All'ingresso in campo la Fiorentina, priva di Pongracic squalificato oltre a Piccoli, Kean, Gosens e Parisi infortunati, si presenta con Gudmundsson punta centrale, coadiuvato da Solomon ed Harrison. A metà campo ci sono Mandragora e Ndour con Fagioli in mezzo. Nel Sassuolo, senza lo squalificato Berardi e gli infortunati Pieragnolo, Candé, Boloca e Bakola, c'è Garcia preferito a Coulibaly mentre davanti torna Pinamonti al posto di Nzola. Nel primo tempo è la Fiorentina a farsi più pericolosa, senza trovare il gol: le occasioni migliori dei viola sono per Gudmundsson, Solomon e Dodo mentre tra gli ospiti è Garcia a impegnare il portiere De Gea a inizio gara.

Fiorentina-Sassuolo 0-0, tabellino e statistiche

Il forcing della Fiorentina

Nella ripresa la pressione della Fiorentina è meno veemente anche se Turati deve comunque metterci tutta la sua agilità per distendersi a terra e deviare un bel destro di Dodo al 54'. Il portiere del Sassuolo è super al 73' su botta ravvicinata di Gudmundsson che però è pescato in millimetrico fuorigioco dall'assistente dell'arbitro Marinelli di Tivoli. Con il trascorrere dei minuti l'azione offensiva dei toscani torna a essere tambureggiante, ispirata dalle sortite dell'attaccante islandese. All'84' Fagioli prova a fare tutto da solo: la sua azione a forza di dribbling è egregia, il suo tiro sbilenco un po' meno. Poco dopo una conclusione da fuori di Comuzzo finisce a lato di pochissimo. L'ultimo tentativo prima del fischio conclusivo e di Ndour, che costringe Turati alla parata centrale. Al Franchi finisce 0-0: la Fiorentina non trova i tre punti della sicurezza, ma il +9 sulla Cremonese terzultima è fonte di serenità per Vanoli e i suoi ragazzi. Nel prossimo turno il Sassuolo ospiterà il Milan domenica 3 maggio alle 15, mentre la Fiorentina sarà di scena sul campo della Roma lunedì 4 maggio alle 20.45.