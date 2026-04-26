Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuro
FIRENZE - La Fiorentina non trova la vittoria contro il Sassuolo nel lunch match domenicale della 34ª giornata e manca il primo match-point salvezza del suo tribolato campionato 2025-26. I ragazzi di Paolo Vanoli cercano generosamente il successo, non andando però oltre lo 0-0 contro gli emiliani di Fabio Grosso. Se resta un pizzico di rammarico per non aver raccolto i tre punti, i viola, al settimo risultato utile consecutivo (3 vittorie e 4 pareggi), sono comunque a un passo dal traguardo della permanenza di Serie A grazie alla sconfitta della Cremonese a Napoli e al pareggio del Lecce a Verona. Al Sassuolo, ormai nel sicuro limbo del centroclassifica, non riesce invece il sorpasso sulla Lazio al nono posto.
Gudmundsson trascinatore
All'ingresso in campo la Fiorentina, priva di Pongracic squalificato oltre a Piccoli, Kean, Gosens e Parisi infortunati, si presenta con Gudmundsson punta centrale, coadiuvato da Solomon ed Harrison. A metà campo ci sono Mandragora e Ndour con Fagioli in mezzo. Nel Sassuolo, senza lo squalificato Berardi e gli infortunati Pieragnolo, Candé, Boloca e Bakola, c'è Garcia preferito a Coulibaly mentre davanti torna Pinamonti al posto di Nzola. Nel primo tempo è la Fiorentina a farsi più pericolosa, senza trovare il gol: le occasioni migliori dei viola sono per Gudmundsson, Solomon e Dodo mentre tra gli ospiti è Garcia a impegnare il portiere De Gea a inizio gara.
Fiorentina-Sassuolo 0-0, tabellino e statistiche
Il forcing della Fiorentina
Nella ripresa la pressione della Fiorentina è meno veemente anche se Turati deve comunque metterci tutta la sua agilità per distendersi a terra e deviare un bel destro di Dodo al 54'. Il portiere del Sassuolo è super al 73' su botta ravvicinata di Gudmundsson che però è pescato in millimetrico fuorigioco dall'assistente dell'arbitro Marinelli di Tivoli. Con il trascorrere dei minuti l'azione offensiva dei toscani torna a essere tambureggiante, ispirata dalle sortite dell'attaccante islandese. All'84' Fagioli prova a fare tutto da solo: la sua azione a forza di dribbling è egregia, il suo tiro sbilenco un po' meno. Poco dopo una conclusione da fuori di Comuzzo finisce a lato di pochissimo. L'ultimo tentativo prima del fischio conclusivo e di Ndour, che costringe Turati alla parata centrale. Al Franchi finisce 0-0: la Fiorentina non trova i tre punti della sicurezza, ma il +9 sulla Cremonese terzultima è fonte di serenità per Vanoli e i suoi ragazzi. Nel prossimo turno il Sassuolo ospiterà il Milan domenica 3 maggio alle 15, mentre la Fiorentina sarà di scena sul campo della Roma lunedì 4 maggio alle 20.45.