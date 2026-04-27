Tensione in Procura per la gestione del caso arbitri: cinque gli indagati noti ma gli iscritti sarebbero di più

Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più , anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone". In Procura si respira un clima di tensione , che sembra legato alla gestione dell'indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell'ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo. In realtà, dal 25 aprile, giorno dell'arrivo delle notifiche degli inviti a comparire a Rocchi e Gervasoni, non c'è stata alcuna nota ufficiale.

Tutti i nomi attualmente accusati

Al momento, si sa che nell'inchiesta, coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf, sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, e gli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, oltre a Daniele Paterna, indagato per false informazioni al pm. Da quanto si è saputo, si tratta di un unico fascicolo di indagine che potrebbe essersi formato anche a seguito della denuncia nel 2024 di un avvocato e tifoso veronese dopo Inter-Verona, ossia la partita del gennaio di due anni fa dell'ormai nota gomitata del difensore nerazzurro Bastoni. Nell'indagine, tra l'altro, è confluito l'esposto dell'ex guardalinee di serie A Domenico Rocca, ascoltato come teste dal pm lo scorso luglio.

La situazione dell'inchiesta al momento

In particolare, Rocchi risponde di frode sportiva per tre ipotesi: oltre al noto caso di un presunto condizionamento con le "bussate" sulla sala Var in Udinese-Parma del primo marzo 2025, è accusato di aver favorito l'Inter con una designazione arbitrale in una trasferta a Bologna del 20 aprile 2025 e di essersi mosso affinché il "poco gradito" ai nerazzurri Daniele Doveri, secondo il pm, non li arbitrasse nella fase finale del campionato e nell'eventuale finale di Coppa Italia. In queste due ultime contestazioni si parla di un presunto accordo di Rocchi allo stadio di San Siro "con più persone", il 2 aprile 2025. Gervasoni, invece, è indagato per Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 per un rigore prima dato agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var. Paterna fu convocato come teste dai pm per la vicenda di Udinese-Parma, ma il verbale fu sospeso e lui iscritto per false informazioni al pm. Di Vuolo è stato iscritto in quanto era assistente Var nella partita Inter-Verona, match in cui era "varista" anche Luigi Nasca, il quale lo era anche in Salernitana-Modena.