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martedì 28 aprile 2026
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Lazio-Udinese 3-3, la moviola: due gialli dubbi, Bonacina sufficiente

Voti e giudizi sulla direzione arbitrale nel match pareggiato tra biancocelesti e friulani
Dario Cervellati
2 min
TagsLazioUdineseMoviola

Bonacina, voto 6

È corretta la decisione di Bonacina di prolungare il recupero oltre i 4 minuti inizialmente concessi, perché durante quel tempo ci sono stati i festeggiamenti per il gol dell'Udinese.E dunque non c'è discussione sul momento del 3-3. Così come non ci sono dubbi sulla posizione di Maldini, tenuto in gioco da Solet al momento del tocco precedente. La direzione tecnica dell'arbitro nel complesso è stata positiva, con un metro che è stato adeguato al tono agonistico della gara. 

 

 

 

La gestione dei cartellini

Lascia, invece, qualche dubbio la sua gestione dei cartellini nel primo tempo. Al 26’ manca un giallo a Taylor, che ferma fallosamente Piotrowski interrompendo l’azione di ripartenza. Stesso copione al 39’, quando è lo stesso Piotrowski a fermare Noslin: anche qui ci stava il cartellino. E queste due scelte dell'arbitro creano un po' di confusione nei calciatori che infatti al 41' non digeriscono l'ammonizione a Cancellieri, che in scivolata colpisce anche il pallone ma stende Atta. Intervento imprudente, decisione corretta. Giusti i provvedimenti.

VAR: Camplone 6 

Non ha nessun caso spinoso da dover risolvere. Deve solo confermare la regolarità dei gol già convalidati in campo e sbriga rapidamente la pratica. Sulla rete del 3-3 Maldini è tenuto in gioco dalla posizione di Solet.  

 

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