Lazio-Udinese 3-3, la moviola: due gialli dubbi, Bonacina sufficiente

Bonacina, voto 6

È corretta la decisione di Bonacina di prolungare il recupero oltre i 4 minuti inizialmente concessi, perché durante quel tempo ci sono stati i festeggiamenti per il gol dell'Udinese.E dunque non c'è discussione sul momento del 3-3. Così come non ci sono dubbi sulla posizione di Maldini, tenuto in gioco da Solet al momento del tocco precedente. La direzione tecnica dell'arbitro nel complesso è stata positiva, con un metro che è stato adeguato al tono agonistico della gara.