"Gioca Jouer" e "sasso-carta-forbice": la CAN pensa alla querela dopo le accuse

Visto che l’Associazione Italiana Arbitri ha aspettato 72 ore per esprimere «vicinanza e solidarietà» a Rocchi e Gervasoni (non lo ha fatto nella nota del 25 parile nella quale comunicava l’autosospensione di designatore e supervisore VAR; non lo ha fatto nella nota di ieri, solerte nel comunicare invece come il presidente inibito Zappi avesse mandato gli atti con la denuncia di Rocca alla Procura federale; il vicario Massini quindi ha mentito quando ha detto di aver «ribadito vicinanza e solidarietà», nessuno lo aveva mai fatto), gli arbitri potrebbero muoversi autonomamente. Perché uno dei risvolti di questa inchiesta è il proliferare di accuse e attacchi da parte di chi è stato avvicendato negli anni ritenendolo ingiusto.