"Gioca Jouer" e "sasso-carta-forbice": la CAN pensa alla querela dopo le accuse
Visto che l’Associazione Italiana Arbitri ha aspettato 72 ore per esprimere «vicinanza e solidarietà» a Rocchi e Gervasoni (non lo ha fatto nella nota del 25 parile nella quale comunicava l’autosospensione di designatore e supervisore VAR; non lo ha fatto nella nota di ieri, solerte nel comunicare invece come il presidente inibito Zappi avesse mandato gli atti con la denuncia di Rocca alla Procura federale; il vicario Massini quindi ha mentito quando ha detto di aver «ribadito vicinanza e solidarietà», nessuno lo aveva mai fatto), gli arbitri potrebbero muoversi autonomamente. Perché uno dei risvolti di questa inchiesta è il proliferare di accuse e attacchi da parte di chi è stato avvicendato negli anni ritenendolo ingiusto.
Il pugno duro della CAN
L’ex assistente (e non un arbitro) De Meo, già al centro dell’inchiesta de Le Iene, ha parlato del sistema di segnalazioni e di codici che Rocchi e chi era a Lissone utilizzava per suggerire agli arbitri le decisioni giuste da prendere: «Un codice noto a tutti. C’erano dei gesti convenzionali, come la mano alta o il pugno chiuso. Oppure sasso-carta-forbice.Una pratica da applicare in modo discreto per salvaguardare l’operato di VAR o AVAR». Ribattezzato anche “gioca jouer” dalla nota canzone di Cecchetto degli Anni Ottanta. Ebbene, se Rocchi era il famoso dj, gli arbitri tutti che passavo nel VOR (e De Meo non c’è mai entrato) sarebbero complici e conniventi. Un’accusa (indiretta) grave alla quale arbitri, assistenti e VMO (speriamo tutti, anche chi sta gioendo per le vicende degli ultimi giorni) avrebbero intenzione di rispondere. Non a parole, ma passando alle vie legali. L’ipotesi è querelare chiunque getti ombre sul gruppo, pena l’esclusione dal gruppo stesso per chi si dissocia. Nel frattempo, abolite feste e riunioni tecniche in sezione. Una brutta aria...