Serie A, giudice sportivo: un turno a Cancellieri, El Aynaoui e Valentini

Sono tre gli squalificati decisi dal giudice sportivo in vista della 35ª giornata di Serie A. Si tratta di Matteo Cancellieridella Lazio, Neil Yoni El Aynaoui della Roma e Nicolas Valentini dell’Hellas Verona.

Gli squalificati di Serie A

Per tutti e tre è scattata la squalifica per un turno dopo l’ammonizione rimediata nell’ultimo match di campionato. Un cartellino giallo pesante, che ha fatto scattare automaticamente lo stop, essendo i giocatori già in diffida. Le assenze rappresentano una piccola ma significativa perdita per le rispettive squadre in un momento delicato della stagione, con punti pesanti ancora in palio sia nella corsa alle posizioni europee sia nella lotta salvezza. I tecnici dovranno quindi rivedere le proprie scelte in vista del prossimo turno, trovando soluzioni alternative per sopperire alle indisponibilità.