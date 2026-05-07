Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Zappi, il Comitato e la Benemerenza: c’è una svista

Zappi, il Comitato e la Benemerenza: c’è una svista

La lettera inviata sulla decadenza e l’articolo del regolamento dell’AIA sulla Benemerenza
Edmondo Pinna
1 min
TagsSerie A

Mamma, ho perso l’art. 52, comma 6, del regolamento dell’AIA. E visto che, chi lo ha perso è il Comitato Nazionale, non è cosa da poco. Ieri è stata inviata la dichiarazione al Consiglio Federale della decadenza, CF che dovrà ratificarlo (poi sarà anche efficace). Peccato che - fra una riverenza e l’altra - nessuno abbia pensato che (recita l’art. 52, comma 6) «il Comitato Nazionale (...) delibera la revoca della benemerenza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno». Zappi ha preso 13 mesi (più 10 che ne riportava). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Il caso-Zappi ai titoli di codaAia, niente dimissioni: commissario in arrivo

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS