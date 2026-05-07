Zappi, il Comitato e la Benemerenza: c’è una svista

Mamma, ho perso l’art. 52, comma 6, del regolamento dell’AIA. E visto che, chi lo ha perso è il Comitato Nazionale, non è cosa da poco. Ieri è stata inviata la dichiarazione al Consiglio Federale della decadenza, CF che dovrà ratificarlo (poi sarà anche efficace). Peccato che - fra una riverenza e l’altra - nessuno abbia pensato che (recita l’art. 52, comma 6) «il Comitato Nazionale (...) delibera la revoca della benemerenza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno». Zappi ha preso 13 mesi (più 10 che ne riportava).