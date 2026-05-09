Buksa e Gueye firmano il blitz dell'Udinese a Cagliari: festa salvezza rimandata per Pisacane

Più Cagliari nel primo tempo, ma l'Udinese tiene: 0-0 all'intervallo

Meglio il Cagliari in un primo tempo non particolarmente emozionante. Tra i più propositivi il solito Palestra, che al 9' impegna Okoye. Poco dopo Ehizibue va a contatto con Rodriguez, gettato nella mischia per un problema di Mina nel corso del riscaldamento: l'arbitro Dionisi lascia correre. Lampi di Gaetano: come quando innesca per Mendy che appoggia per Esposito: destro di poco sul fondo; come al termine di uno scambio a tutta velocità con Esposito, preludio a un tiro pericoloso stoppato dal sempre attento Okoye. Al 35' resta strozzato in gola l'urlo di gioia dei supporters sardi: a seguito di revisione Var non viene concesso un calcio di rigore per tocco di mano di Karlstrom. Poco prima colpo di testa pericoloso di Folorunsho. Si va al riposo sullo 0-0.

Buksa e Gueye firmano il blitz Udinese all'Unipol Domus

Parte bene il Cagliari anche nel secondo tempo: botta di Folorunsho, Esposito ribadisce a colpo sicuro ma Mlacic si immola andandosi a schiantare contro il palo per salvare l'Udinese. Caprile si sporca i guanti per la prima volta poco dopo: botta di sinistro di Zaniolo, imbeccato da Buksa, l'estremo difensore dei padroni di casa tocca e la palla si ferma sul palo. Ma è il preludio al vantaggio dell'Udinese, che arriva al 56' con Buksa. L'attaccane polacco capitalizza una gran palla in verticale di Solet per Kamara: servizio perfetto, tocco risolutivo puntuale. La reazione del Cagliari è affidata a un colpo di testa di Dossena: Karlstrom salva sulla linea. Al 78' fischi assordanti per Zaniolo, avvicendato con Gueye: vecchie ruggini irrisolte, il trequartista scuote la testa in segno di disapprovazione. Mendy va col batti e ribatti, ma tiene la difesa dell'Udinese. Neppure il suo tenativo di rovesciata trova fortuna. L'Udinese può chiuderla ma, su passaggio filtrante di Miller, Davis si fa ipnotizzare a tu per tu con Caprile. Poi viene ammonito per una reazione, presumibilmente per alcuni cori che lo fanno inferocire: giallo revocato una volta appurato il perché del suo disappunto e dopo un paio di minuti di sospensione. Si riprende a giocare e proprio Davis, con un su assist perfetto, al 96', permette a Gueye di firmare il 2-0 Udinese e la sua prima rete con l'Udinese e in Serie A. Ancora qualche momento di tensione, nell'imminenza e dopo il triplice fischio, macchiano il finale di gara. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, Karlstrom conferma gli insulti a carattere raziale nei confronti di Davis: "Cos'è successo? Inulti razzisti, per me è incredibile che possa ancora succedere una cosa così".

Come cambia la classifica dopo Cagliari-Udinese

E dunque, la Cremonese può ancora sperare in una clamorosa rimonta sul Cagliari dal quale potrebbe portarsi a -5 a due gironate dalla fine del campionato battendo il Pisa già retrocesso allo Zini. L'Udinese raggiunge quota 50 punti: l'obiettivo che si era prefissato. Nel prossimo turno sono in programma Udinese-Cremonese e Cagliari-Torino.