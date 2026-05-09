Buksa e Gueye firmano il blitz dell'Udinese a Cagliari: festa salvezza rimandata per Pisacane
L'Udinese rimanda la festa salvezza del Cagliari andando a vincere 2-0 all'Unipol Domus, nella trentaseiesima giornata di Serie A, grazie al quarto gol in campionato di Buksa e al sigillo finale di Gueye: primo centro. Un successo, il secondo di fila per i bianconeri friulani, che permette agli uomini di Runjaic di salire momentaneamente al nono posto in classifica, a +1 dal Bologna. Una sconfitta che impedisce ai rossoblù di Pisacane di conquistare il punto che mancava per raggiungere la certezza aritmetica della permanenza in categoria.
Più Cagliari nel primo tempo, ma l'Udinese tiene: 0-0 all'intervallo
Meglio il Cagliari in un primo tempo non particolarmente emozionante. Tra i più propositivi il solito Palestra, che al 9' impegna Okoye. Poco dopo Ehizibue va a contatto con Rodriguez, gettato nella mischia per un problema di Mina nel corso del riscaldamento: l'arbitro Dionisi lascia correre. Lampi di Gaetano: come quando innesca per Mendy che appoggia per Esposito: destro di poco sul fondo; come al termine di uno scambio a tutta velocità con Esposito, preludio a un tiro pericoloso stoppato dal sempre attento Okoye. Al 35' resta strozzato in gola l'urlo di gioia dei supporters sardi: a seguito di revisione Var non viene concesso un calcio di rigore per tocco di mano di Karlstrom. Poco prima colpo di testa pericoloso di Folorunsho. Si va al riposo sullo 0-0.
Buksa e Gueye firmano il blitz Udinese all'Unipol Domus
Parte bene il Cagliari anche nel secondo tempo: botta di Folorunsho, Esposito ribadisce a colpo sicuro ma Mlacic si immola andandosi a schiantare contro il palo per salvare l'Udinese. Caprile si sporca i guanti per la prima volta poco dopo: botta di sinistro di Zaniolo, imbeccato da Buksa, l'estremo difensore dei padroni di casa tocca e la palla si ferma sul palo. Ma è il preludio al vantaggio dell'Udinese, che arriva al 56' con Buksa. L'attaccane polacco capitalizza una gran palla in verticale di Solet per Kamara: servizio perfetto, tocco risolutivo puntuale. La reazione del Cagliari è affidata a un colpo di testa di Dossena: Karlstrom salva sulla linea. Al 78' fischi assordanti per Zaniolo, avvicendato con Gueye: vecchie ruggini irrisolte, il trequartista scuote la testa in segno di disapprovazione. Mendy va col batti e ribatti, ma tiene la difesa dell'Udinese. Neppure il suo tenativo di rovesciata trova fortuna. L'Udinese può chiuderla ma, su passaggio filtrante di Miller, Davis si fa ipnotizzare a tu per tu con Caprile. Poi viene ammonito per una reazione, presumibilmente per alcuni cori che lo fanno inferocire: giallo revocato una volta appurato il perché del suo disappunto e dopo un paio di minuti di sospensione. Si riprende a giocare e proprio Davis, con un su assist perfetto, al 96', permette a Gueye di firmare il 2-0 Udinese e la sua prima rete con l'Udinese e in Serie A. Ancora qualche momento di tensione, nell'imminenza e dopo il triplice fischio, macchiano il finale di gara. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, Karlstrom conferma gli insulti a carattere raziale nei confronti di Davis: "Cos'è successo? Inulti razzisti, per me è incredibile che possa ancora succedere una cosa così".
Come cambia la classifica dopo Cagliari-Udinese
E dunque, la Cremonese può ancora sperare in una clamorosa rimonta sul Cagliari dal quale potrebbe portarsi a -5 a due gironate dalla fine del campionato battendo il Pisa già retrocesso allo Zini. L'Udinese raggiunge quota 50 punti: l'obiettivo che si era prefissato. Nel prossimo turno sono in programma Udinese-Cremonese e Cagliari-Torino.