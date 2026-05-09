Lazio-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Sarri e Chivu LIVE
Tra quattro giorni si affronteranno nella finale di Coppa Italia, ma oggi (sabato 9 maggio) Lazio e Inter si sfidano nella 36ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. I nerazzurri di Chivu non hanno più nulla da chiedere al campionato, dopo aver già vinto lo Scudetto, potendo concentrarsi al massimo sull'obiettivo 'doblete'. Dall'altra parte i biancocelesti di Sarri sono lontani quattro punti dal settimo posto, ma vincendo la Coppa Italia possono guadagnarsi direttamente un posto in Europa League. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
18:05
5' - Ritmi lenti in questi primi minuti
Gioco spezzato dai falli e ritmi lenti nei primi cinque minuti di gioco, inizio decisamente non entusiasmante all'Olimpico.
18:00
+++ 1' - Si parte: inizia Lazio-Inter all'Olimpico! +++
Fischia Abisso: inizia Lazio-Inter!
17:56
Lazio e Inter in campo: ci siamo!
Lazio e Inter fanno ora il loro ingresso sul terreno di gioco: ci siamo, la sfida sta per iniziare!
17:45
Olimpico oggi vuoto, ma per la Coppa Italia sarà sold-out: la situazione
Le squadre tornano negli spogliatoi, tra poco si parte. È una ituazione surreale in casa Lazio: oggi per Lazio-Inter di Serie A l'Olimpico è vuoto, con i gruppi organizzati che proseguiranno la protesta contro Lotito, mentre per Lazio-Inter di Coppa Italia è previsto il sold-out. LEGGI TUTTO
17:36
Lazio, una lunga striscia negativa contro l'Inter
La Lazio non trova la vittoria contro l'Inter da sei partite, nelle quali ha collezionato solo due pareggi e quattro sconfitte. L'andata di questa stagione si è chiusa con il trionfo nerazzurro a San Siro per 2-0 (Lautaro e Bonny): i biancocelesti cercheranno di invertire il trend in questa sfida.
17:28
Sarri sulle scelte di Rovella, Pedro e l'assenza di Zaccagni
"L'ho preparata come se le prossime due non ci fossero, bisogna andare dentro e fare la partita. Poi dopo questa penseremo alla prossima. Scelte? Rovella è in crescita ed ha bisogno di minuti, Pedro è stato bene mentre Zaccagni ha avuto un problema, quindi giusto che vada dentro lui. Su Zaccagni impressioni positive, solo una botta forte: per mercoledì dovrebbe farcela". Così Sarri nel pre-partita.
17:25
Lazio-Inter, manca poco al via. Numeri e curiosità della sfida
Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio di Abisso allo Stadio Olimpico, con le squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento. Ecco numeri e statistiche di questa sfida:
17:19
Chivu spiega la scelta su Lautaro e Thuram titolari: le parole
Quasi a sorpresa, ci sono Lautaro e Thuram titolari in attacco per questa sfida di campionato. Chivu nel pre-partita ha spiegato la sua scelta: "È una partita di campionato, la finale di Coppa Italia sarà tra un paio di giorni. Dobbiamo essere la nostra miglior versione, mantenendo i principi e i valori che abbiamo cercato di avere durante la stagione. Faremo una partita seria perché siamo i Campioni d'Italia e bisogna onorare fino alla fine la competizione. Lautaro? Sta bene, lo ha fatto vedere contro il Parma, oggi si spera possa fare molti più minuti. La nostra idea è di dargli un'ora di gioco se ce la fa, per dargli ritmo partita. La scelta di Marcus è perché in questo momento lui aveva bisogno di Marcus, senza nulla togliere a Pio Esposito e Bonny. Facciamo le condoglianze alla famiglia Beccalossi e al mondo Inter, che ha perso una leggenda per tutto quello che lui ha rappresentato onorando al meglio l'interismo".
17:17
L'Inter da Papa Leone XIV dopo il trionfo dello Scudetto
La trasferta a Roma è stata l'occasione per i nerazzurri di ricevere un'udienza dal pontefice Prevost: ecco le immagini di Chivu, Marotta e la squadra nella sala del Concistoro del Palazzo apostolico.
17:09
Lazio, poco turnover ma la testa è già alla Coppa Italia
Poco turnover per Sarri, che schiera tanti titolari per questa sfida contro l'Inter. La Lazio si trova a -4 dall'Atalanta che occupa il settimo posto, che vale l'accesso in Conference nel caso siano proprio i nerazzurri a trionfare in Coppa Italia. I biancocelesti, però, possono conquistare l'accesso diretto all'Europa League in caso di vittoria del trofeo.
17:07
Inter, prima partita dopo il trionfo dello Scudetto
A Roma contro la Lazio sarà la prima partita dell'Inter campione d'Italia, che ha certificato il suo 21° Scudetto nella scorsa giornata contro il Parma. Ultime tre partite di Serie A con il titolo già in tasca per i nerazzurri.
17:05
Lazio-Inter, Sarri e Chivu non si risparmiano: le scelte
Nonostante il confronto tra quattro giorni nella finale di Coppa Italia, Sarri e Chivu non vanno al risparmio: presenti tanti titolari nelle formazioni che scenderanno in campo.
16:56
Inter, la formazione ufficiale di Chivu
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu
16:55
Lazio, la formazione ufficiale di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri
16:50
Lazio-Inter si sfidano a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia
Tra pochi giorni ci sarà una sfida ben più importante con un trofeo in palio, ma oggi Lazio e Inter si affrontano in campionato allo Stadio Olimpico. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it