Lazio-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Sarri e Chivu LIVE

"L'ho preparata come se le prossime due non ci fossero, bisogna andare dentro e fare la partita. Poi dopo questa penseremo alla prossima. Scelte? Rovella è in crescita ed ha bisogno di minuti, Pedro è stato bene mentre Zaccagni ha avuto un problema, quindi giusto che vada dentro lui. Su Zaccagni impressioni positive, solo una botta forte: per mercoledì dovrebbe farcela". Così Sarri nel pre-partita.

La Lazio non trova la vittoria contro l'Inter da sei partite , nelle quali ha collezionato solo due pareggi e quattro sconfitte . L'andata di questa stagione si è chiusa con il trionfo nerazzurro a San Siro per 2-0 (Lautaro e Bonny): i biancocelesti cercheranno di invertire il trend in questa sfida.

Lazio e Inter fanno ora il loro ingresso sul terreno di gioco: ci siamo , la sfida sta per iniziare!

17:19

Chivu spiega la scelta su Lautaro e Thuram titolari: le parole

Quasi a sorpresa, ci sono Lautaro e Thuram titolari in attacco per questa sfida di campionato. Chivu nel pre-partita ha spiegato la sua scelta: "È una partita di campionato, la finale di Coppa Italia sarà tra un paio di giorni. Dobbiamo essere la nostra miglior versione, mantenendo i principi e i valori che abbiamo cercato di avere durante la stagione. Faremo una partita seria perché siamo i Campioni d'Italia e bisogna onorare fino alla fine la competizione. Lautaro? Sta bene, lo ha fatto vedere contro il Parma, oggi si spera possa fare molti più minuti. La nostra idea è di dargli un'ora di gioco se ce la fa, per dargli ritmo partita. La scelta di Marcus è perché in questo momento lui aveva bisogno di Marcus, senza nulla togliere a Pio Esposito e Bonny. Facciamo le condoglianze alla famiglia Beccalossi e al mondo Inter, che ha perso una leggenda per tutto quello che lui ha rappresentato onorando al meglio l'interismo".

17:17

L'Inter da Papa Leone XIV dopo il trionfo dello Scudetto

La trasferta a Roma è stata l'occasione per i nerazzurri di ricevere un'udienza dal pontefice Prevost: ecco le immagini di Chivu, Marotta e la squadra nella sala del Concistoro del Palazzo apostolico.

17:09

Lazio, poco turnover ma la testa è già alla Coppa Italia

Poco turnover per Sarri, che schiera tanti titolari per questa sfida contro l'Inter. La Lazio si trova a -4 dall'Atalanta che occupa il settimo posto, che vale l'accesso in Conference nel caso siano proprio i nerazzurri a trionfare in Coppa Italia. I biancocelesti, però, possono conquistare l'accesso diretto all'Europa League in caso di vittoria del trofeo.

17:07

Inter, prima partita dopo il trionfo dello Scudetto

A Roma contro la Lazio sarà la prima partita dell'Inter campione d'Italia, che ha certificato il suo 21° Scudetto nella scorsa giornata contro il Parma. Ultime tre partite di Serie A con il titolo già in tasca per i nerazzurri.

17:05

Lazio-Inter, Sarri e Chivu non si risparmiano: le scelte

Nonostante il confronto tra quattro giorni nella finale di Coppa Italia, Sarri e Chivu non vanno al risparmio: presenti tanti titolari nelle formazioni che scenderanno in campo.

16:56

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu

16:55

Lazio, la formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri

16:50

Lazio-Inter si sfidano a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia

Tra pochi giorni ci sarà una sfida ben più importante con un trofeo in palio, ma oggi Lazio e Inter si affrontano in campionato allo Stadio Olimpico. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Olimpico - Roma