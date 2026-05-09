La Juve vince a Lecce: come cambia la classifica in chiave Champions e salvezza

Juve momentaneamente al terzo posto

I bianconeri, infatti, hanno ora 68 punti a due giornate dal termine, uno in più rispetto al Milan, che domenica sera giocherà a San Siro contro l'Atalanta per provare a tornare davanti alla squadra di Spalletti. Leggermente più indietro e attualmente fuori dalla zona Champions Roma e Como, rispettivamente a 64 e 62. I giallorossi sfideranno il Parma in trasferta, così come il Como, che giocherà nel lunch match contro il Verona, già retrocesso.

Lecce ancora 'tranquillo'

Nelle zone basse della classifica, invece, la sconfitta del Lecce non è ancora 'gravissima', tra virgolette: i salentini si trovano al quartultimo posto, a quattro lunghezze dalla Cremonese, ad oggi retrocessa. Gli uomini di Giampaolo, però, hanno una partita in meno e dovranno vedersela contro un Pisa già condannato alla Serie B: in caso di vittoria i grigiorossi andrebbero a solo un punto dal Lecce. Per vedere la classifica aggiornata dopo Lecce-Juve, CLICCA QUI!