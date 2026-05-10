La Fiorentina salva in una pioggia di fischi: col Genoa finisce 0-0

Non si offenderanno, Fiorentina e Genoa : le cose migliori succedono prima della partita. In campo finisce con pochissime emozioni e i fischi finali. Fuori, invece, la festa della mamma è onorata nel migliore dei modi: i giocatori viola indossano le maglie con i cognomi da nubile delle proprie madri, il Genoa pubblica un video meraviglioso dedicato a Orsetta Grandis , 25 anni, morta nel 2019. Era una fisioterapista del club che, oggi, omaggia lei e tutte le mamme, soprattutto quelle che hanno perso i propri figli, in modo stupendo. Tornando al calcio: il Genoa di De Rossi era già aritmeticamente salvo, la Fiorentina solo sostanzialmente. Con il pareggio di oggi Vanoli arriva a 38, la Cremonese, nonostante la vittoria con il Pisa, può arrivare massimo a 37. La salvezza, quindi, è certa: un punto serviva e un punto è arrivato.

Fiorentina-Genoa, cosa è successo al Franchi

In un Franchi, come sempre, metà stadio e metà cantiere, le emozioni sono davvero poche. Vanoli e De Rossi, che avevano iniziato insieme le rispettive avventure, raggiungono l'obiettivo finale ma se il tecnico del Genoa è presente e futuro del club (al netto di qualche sirena che si farà sentire), per quello della Fiorentina gli interrogativi sono tanti. In ogni caso, salvezza doveva essere e salvezza è stata. La prima emozione arriva al 38' quando Ostigard, di testa su punizione di Martin, impegna De Gea. Nella ripresa il copione non cambia: il portiere spagnolo, che però resta in campo fino alla fine, avverte un dolore alla gamba, esce a vuoto ma i compagni lo salvano - e il Genoa non è rapido nell'approfittarne -, poi al 70' lui e Gosens sbarrano la porta a Ekuban. Nei 4' di recupero non succede niente, lo stadio rumoreggia, alle 16:57 arriva il fischio finale. La Fiorentina è salva, i tifosi tracciano la strada per il futuro: "Noi vogliamo 11 leoni".