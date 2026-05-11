Immaginate Sinner in finale agli Internazionali d'Italia e il derby Roma-Lazio nella stessa domenica, a pochi metri l'uno dall'altra. Sarebbe una giornata di grande sport azzurro, ma anche di grande caos. Specialmente a Roma, immaginando la mobilitazione in massa dei tifosi. Ma per l'ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo , la stracittadina non si sposta e rimane calendarizzata per domenica 17 maggio alle 12:30.

De Siervo: "Derby domenica alle 12:30"

"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti", ha detto De Siervo parlando a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai proprio della collocazione di Roma-Lazio nel giorno della finale degli Internazionali di tennis.

De Siervo: "Altre ipotesi fantasiose"

Le altre ipotesi, come quelle di giocare il lunedì sera, De Siervo le ha definite "fantasiose o impercorribili perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale". L'ad ha anche aggiunto come la "contemporaneità di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato". La Lega serie A dovrebbe ufficializzare domani il programma della 37/a giornata.