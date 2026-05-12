Domenica 17 maggio alle 12:30: questa la comunicazione della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby tra Lazio e Roma , valido per la trentasettesima giornata del campionato italiano. La Prefettura di Roma, però, con un comunicato ha spostato la gara a lunedì 18 maggio, ore 20:45 . Motivo? La concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Una decisione che ha portato la Lega a fare ricorso al Tar : segui tutti gli aggiornamenti in diretta su CorrieredelloSport.it .

16:56

Derby Roma-Lazio: "Tifosi penalizzati"

Paolo Cento, Presidente Roma Club Montecitorio ha dichiarato, in merito allo slittamento del derby: "La decisione del Prefetto di Roma è di buon senso in una vicenda gestita in modo incomprensibile dalla Lega Calcio e che comunque penalizza i tifosi costretti a pochi giorni dal derby a cambiare programmi e organizzazione delle proprie giornate lavorative per seguire una passione. La Lega Calcio rinunci al ricorso al Tar anche per evitare che i tifosi siano lasciati nell incertezza per altre 48 ore . Per la programmazione del prossimo calendario di serie A piuttosto si eviti di ripetere questo errore clamoroso di mettere eventi di grande rilevanza sportiva nella Capitale lo stesso giorno"

16:28

Derby Roma-Lazio, Sarri: "Meglio per tutti lunedì"

"È meglio giocare il derby lunedì sera, è meglio per tutti. È meglio per il calcio, per noi che abbiamo un giorno di riposo in più ma anche perché trovo che quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni di Champions non lo debbano fare alle 12.30 di maggio". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri risponde ai cronisti a margine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

16:16

Derby Roma-Lazio, domani risposta a interrogazione

"Dopo il varo di ben quattro decreti sicurezza, il nostro paese non sembra in grado di gestire l’ordine pubblico in occasione di due eventi sportivi, uno dei quali, l’internazionale di tennis, programmato da tempo. All’ultimo momento la Prefettura ha disposto lo spostamento al lunedì dell’atteso derby Roma-Lazio, mentre la Lega Calcio proponeva la domenica intorno alle 12, prima del tennis: una follia che infatti è stata respinta ma pende il ricorso al Tar che la Lega minaccia - in ballo ci sono anche i diritti televisivi. In vista ci sono anche partite ella 37esima giornata di campionato determinanti per la qualificazione alla Champion League e che devono tenersi contemporaneamente secondo le regole della Federcalcio. Chiediamo che il Viminale domani durante il question time in commissione spighi questo corto circuito". Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, primo firmatario dell'interrogazione alla quale risponderà domani il ministero dell'Interno

15:57

"Le condizioni del sorteggio vanno poste prima"

"Non ho nulla da aggiungere. Ho grande rispetto del lavoro di tutti. Però bisogna avere grande rispetto delle persone che vengono dentro uno stadio. Tenendo conto anche di chi sta in mezzo allo stadio a giocare. Però sono costretto a ricordare a me stesso che il sorteggio ha delle condizionalità. A queste condizionalità si pone il meglio prima del sorteggio non dopo”. Così, ancora, il ministro dello Sport, Abodi

15:42

Abodi: "Derby e Internazionali? Ci si poteva pensare prima..."

"Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l'esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. È brutto per l'opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice". Lo afferma il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito al ricorso che la Lega avrebbe intenzione di presentare contro la decisione della prefettura di far giocare lunedì sera il derby Roma-Lazio. "Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia - aggiunge Abodi, a margine della conferenza stampa di Sport e Salute al Foro Italico -. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis"

15:38

Ancora Binaghi: "Lo slittamento del derby? Il calcio non è l'unico sport"

“Spostamento del derby al giorno dopo? È segno dei tempi”. Così, ancora, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della conferenza organizzata da Sport e Salute per la presentazione di uno studio sui benefici dell'attività fisica, parlando dello spostamento del derby a lunedì 18 maggio, per la contemporaneità domenica con la finale degli Internazionali. “Per noi era assolutamente indifferente, avevamo la finale programmato ormai da due anni, la finale in sold out da tre mesi e nel giorno del torneo in cui c'è meno gente sul site, perché ci sono le diecimila persone presenti allo stadio Centrale e non quella valanga di 50-60 mila persone che c'è stata nella domenica precedente”, ha spiegato Binaghi. “Avevamo fiducia in De Siervo che ha sempre fatto scelte oculate. Diciamo che è un segno dei tempi, si incomincia a tenere conto che il calcio non è l'unico sport che si disputa in Italia, significa che stiamo diventando un Paese più evoluto e molto più ragionevole. Siamo un Paese migliore”, ha sottolineato. “Se la possibile presenza di Mattarella alla finale può aver inciso? Non credo, certo lo abbiamo invitato. Per noi sarebbe una grande soddisfazione poterlo avere al nostro fianco, così come è successo lo scorso anno durante la finale della Paolini, però prima ci dobbiamo meritare noi di arrivare in finale prima di avere il Presidente”, ha spiegato Binaghi.

15:35

Binaghi: "Impossibile spostare la finale del tennis"

"Una battuta, lui è un grande dirigente, c’è stima reciproca, è il primo dirigente che dialoga con noi nella stesura dei calendari. Sono sicuro che da grande dirigente qual è De Siervo troverà la soluzione adatta, la finale del tennis è impossibile da spostare, possono fare tutto quello che vogliono ma si tolgano dalla testa questa opzione". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1, a proposito della proposta dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo di spostare la finale degli Internazionali per la concomitanza con il derby capitolino

15:32

Il presidente della Regione: "Bene la decisione di far slittare il derby"

"Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario". Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

15:31

Derby Roma-Lazio lunedì, la nota dei Funzionari di polizia

L'Associazione nazionale funzionari di Polizia, esprime "la propria convinta solidarietà e gratitudine al ministro dell'Interno ed al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, per aver sostenuto le condiviso le posizioni del prefetto e del questore di Roma, autorità provinciali di pubblica sicurezza. Anteporre gli interessi della collettività a quelli economici di settore rappresenta una scelta strategica che deve rappresentare il tratto irrinunciabile nelle scelte politiche e tecnico operative che riguardano la sicurezza". Così in una nota il segretario nazionale dell'associazione funzionari Enzo Letizia, sulla decisione di far disputare lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio.

15:30

Derby Roma-Lazio, De Siervo: "Si gioca lunedì? Vedremo..."

La Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della Prefettura di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento per motivi di ordine pubblico coinvolge anche altre quattro partite con le squadre in corsa per la qualificazione alla Champions (originariamente in programma domenica alle 12.30). La Lega Serie A - a quanto si apprende da fonti sportive - dovrebbe far ricordo al Tar. L'ad dei club, Luigi De Siervo, durante un evento legato allo sponsor della finale di Coppa Italia ha detto: "Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose comunque sarà garantita la contemporaneità. Vedremo cosa succederà".

15:25

Il comunicato ufficiale della Prefettura di Roma sul derby

Il derby della Capitale tra giallorossi e biancocelesti si disputerà il 18 maggio, Da capire cosa succederà con il resto della Serie A, LEGGI QUI!

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