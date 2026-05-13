È il giorno di Malagò, anche la Serie B lo sostiene. Abete, in svantaggio, tira dritto

ROMA - Le ultime limature ai programmi, gli eventi politico-calcistici romani (l’assemblea di Lega al Coni, il consiglio Figc in Via Allegri) e chissà se pure qualche altro incontro lontano dai riflettori. Di sicuro Malagò e Abete oggi faranno un ulteriore conteggio dei voti, alla luce del fatto che le società della Serie B hanno deciso di sostenere l’ex numero uno del Comitato Olimpico come nuovo presidente Figc («convergiamo su di lui», ha fatto sapere la Lega) e in Serie C l’attesa - al motto di «prima i programmi» - può essere propedeutica alla salita sullo stesso carro. I passaggi informali saranno necessari a quelli ufficiali: i due candidati consegneranno oggi, via Pec, la candidatura corredata da programma e ovviamente dall’indicazione delle leghe che presentano i loro nomi, la Serie A da una parte, i Dilettanti dall’altra. «Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo», ha confermato ieri sera Malagò, annunciando per stamattina l’invio.