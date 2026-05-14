Roma-Lazio diretta, caos su data e orario del derby: tutti gli aggiornamenti e le reazioni LIVE

A pochi passi dal weekend, resta in bilico l'orario del fischio d'inizio del derby di Roma . Nel day after della finale di Coppa Italia, persa dalla Lazio, Gasperini e Sarri attendono novità in vista dell'attesissima stracittadina, in calendario in questa penultima giornata del campionato di Serie A. Oggi, giovedì 14 maggio, o al massimo domani, verrà reso noto l'esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Calcio contro la decisione del Prefetto di Roma , che ha scelto di posticipare la sfida a lunedì 18 maggio alle ore 20.45 , per motivi legati all'ordine pubblico e alla gestione della mobilità urbana in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia . Una situazione surreale che ha spinto anche la tifoseria organizzata giallorossa a prendere posizione, annunciando la diserzione dello stadio Olimpico qualora venisse confermata l'ipotesi del Monday Night. E in Curva Nord, come noto, già non ci saranno i gruppi del tifo biancoceleste, per la protesta portata avanti contro la gestione Lotito. Rischia di essere un derby per pochi . Segui tutti gli aggiornamenti e le reazioni in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

10:45

La Lega Serie A aveva preannunciato da giorni il ricorso al Tar

Via Rosellini da giorni minacciava un ricorso al Tar del Lazio contro la decisione di far slittare il derby di Roma dalla domenica all’ora di pranzo (12.30) alla serata di lunedì (20.45) a causa della pressione sul Foro Italico e dei rischi connessi all’ordine pubblico vista la concomitanza dell’atto conclusivo degli Internazionali. Ricorso presentato in serata dopo l’ennesimo "no" del prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

10:35

Derby di Roma, la Curva Sud: "Se si gioca lunedì, i gruppi rimarranno fuori"

Uno degli ultimi episodi della saga "derby di Roma", ha visto protagonisti i gruppi del tifo organizzato giallorosso, che hanno deciso di prendere posizione a pochi passi dal weekend: "A tutto c'è un limite e quel limite è stato superato. La prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all'iniziativa". Dunque, qualora si dovesse giocare lunedì sera alle 20:45 come disposto dalla Prefettura, le curve dell'Olimpico rimarrebbero pressoché vuote, considerando che non entrerà nemmeno il tifo biancoceleste.

10:25

Lega Serie A, prima la mediazione, poi il ricorso al Tar

Nelle ultime ore le parti avevano provato a mediare: derby alle 12, finale del tennis alle 17.30 e/o alle 18, ipotesi, secondo alcuni rumors, sgradita a molti in Fitp. Nulla da fare. Ed ecco arrivare il ricorso al Tar, come aveva già preannunciato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.

10:20

Rischia di essere un derby per pochi

Dopo le accuse, la Serie A aveva chiesto di giocare domenica alle 12, facendo slittare di mezz’ora il tennis. Secco no: si resta a lunedì e anche la Curva Sud minaccia di non entrare. UN DERBY PER POCHI

10:17

Derby di Roma, attesa per l'esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Serie A

Tra oggi e, al massimo, la giornata di domani, si conoscerà l'esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Serie A nelle ultime ore. L'intenzione del presidente Simonelli è quella di anticipare il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12, per andare incontro alle esigenze della Prefettura ed evitare il Monday Night, attualmente imposto per motivi di ordine pubblico e della gestione della mobilità urbana in concomitanza con gli Internazionali BNL d'Italia.

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