L’errore della Lega e il sorriso di Binaghi quando gli han chiesto di spostare Sinner

La Lega di A ha commesso un errore grossolano nel sottovalutare la contemporaneità del derby di Roma con la finale degli Internazionali di Sinner, e questo è un fatto. Si è inevitabilmente scontrata con le ragioni del prefetto della Capitale, con lo sciopero dei trasporti di lunedì e soprattutto con Angelo Binaghi che non vedeva l’ora di sottolineare di nuovo e pubblicamente la prevalenza del tennis sul calcio. Il sorriso mefistofelico del presidente della Fitp (mio idolo assoluto) e il suo no allo spostamento della finale non erano nemmeno quotati dai bookmaker inglesi. Eppure la Lega ci ha provato.